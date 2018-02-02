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TürkAkım'a vergi kolaylığı

TürkAkım doğalgaz boru hattının Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgeleri ve kıta sahanlıkları içinde faaliyet gösteren deniz bölümü şirketi vergiye tabi tutulmayacak.

02 Şubat 2018 Cuma 10:07
TürkAkım'a vergi kolaylığı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, Türk tarafı, projenin deniz bölümü şirketinin mühendislik danışmanlık hizmetleri, inşaat öncesi hizmetleri ve inşaat tesisi işletme hizmetleri, ön tasarım hizmetleri ve tasarım hizmetleri de dahil olmak üzere danışmanlık, hukuk, muhasebat ve mühendislik hizmetlerini katma değer vergisinden istisna tutacak.

Bu şirket, gelir üzerinden alınan vergilerden de istisna olacak. Kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanması için gerekli olan taşıma araçları, teknik tesisler, gemiler, borular, diğer malzeme ve teknik kaynaklar, teçhizat, bileşenler ve yedek parçalar da vergi ve gümrük vergilerinden müstesna olacak.

Gümrük vergisi muafiyeti Rus tarafının ilgili mevzuatı hazırlamasının ardından uygulanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkAkımVergiDoğalgaz
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