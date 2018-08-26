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Türkçe tabelaya vergi indirimi sağlansın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkçe tabela kullanımının vergi indirimi ile özendirilebileceğini belirtti

26 Ağustos 2018 Pazar 15:43
Türkçe tabelaya vergi indirimi sağlansın

Palandöken, yaptığı açıklamada, tabela kirliliğini engellemek ve dilin yozlaşmasını önlemek için tüm iş yeri sahiplerinin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen tabela standartlarına uyması gerektiğini ifade etti.

Palandöken, şu önerilerde bulundu: "Tüm ticari müesseseler kullandıkları tabelalar için belediyelere her yıl ilan ve reklam vergisi ödemekte. Eğer Türkçe karakterli tabelaları kullananlara belli oranlarda indirim veya tabela vergisi muafiyeti getirilirse iş yeri sahipleri tabelalarda yabancı kelime kullanmaktan vazgeçer. Ülke genelindeki bazı belediyelerde olduğu gibi, en az yüzde 75'i Türkçe olmayan tabela kullanan iş yeri sahipleri uyarılmalı."
EKONOMİ SERVİSİ

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