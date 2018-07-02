Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96687
ALTIN
185.587
DOLAR
4.6316
STERLİN
6.0758
EURO
5.3705

Turkcell Afrika’ya anlamlı destek

Turkcell, dünyanın en büyük ikinci kıtası Afrika’daki görme bozukluklarına yönelik çok önemli bir proje başlattı

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:56
Turkcell Afrika’ya anlamlı destek

Afrika’nın yüzyıllardır değişmeyen insani sorunların başında gelen göz hastalıklarına çare olmayı amaçlayan Turkcell, çalışanlarının doğum gününde Afrika’daki katarakt hastalarının ameliyat masrafları için bağışta bulunuyor. Yeryüzü Doktorları’na yapılacak bağışlarla gerçekleştirilecek projeyle Nijer, Lübnan, Kenya, Somali, Yemen, Moritanya, Tanzanya, Kongo, Sudan, Uganda, Afganistan, Pakistan’da yüzlerce göz ameliyatı gerçekleştirilerek insanları sağlığını kavuşturulacak.

Turkcell’in en çok çalışılmak istenen şirketleri arasında yer aldığını vurgulayarak, bu konuda önemli projeler sürdürdüklerini belirten Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada 100 milyonu katarakt hastası olmak üzere 285 milyonu aşkın görme bozukluğu çeken insan bulunuyor. Bunların büyük kısmı Afrika’da yaşıyor. İşte bu yüzden bir taraftan bu soruna dikkat çekmek diğer taraftan da yardıma muhtaç insanlara fayda sağlayabilmek amacıyla çalışanlarımızla birlikte böyle değerli proje destek veriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Basit operasyonlarla tedavi edilebilen göz hastalıkları, özellikle düşük gelir düzeyindeki ülkelerde önemli bir halk sorunu olarak insanların yaşam kalitesini etkiliyor. Biz de bu projeye destek olmak amacıyla çalışanların doğum günlerinde onların adına bir kişinin gözünü açmak üzere bu projeye destek vermek üzere yola çıktık” dedi. Yüzde 80’i önlenebilir veya tedavi edilebilir olan görme bozukluklarının uygun yöntemlerle tedavi edilememesi sebebiyle, her yıl binlerce insan görme yetisini kaybediyor. Dünyadaki 39 milyon körlük vakasının yüzde 51’ini ise katarakt oluşturuyor. EKONOMİ SERVİSİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülle başkanlığı devralıyor
Gülle başkanlığı devralıyor
Fortune 500’ün lideri de Tüpraş
Fortune 500’ün lideri de Tüpraş
Üreticide 1 lira markette 4 lira
Üreticide 1 lira markette 4 lira
Patates müjdesi... hasat başladı
Patates müjdesi... hasat başladı
İhracat AB'ye arttı ABD'ye geriledi
İhracat AB'ye arttı ABD'ye geriledi
Borç yapılandırmasına 2 milyon başvuru
Borç yapılandırmasına 2 milyon başvuru
İstanbul'un enflasyonu açıklandı
İstanbul'un enflasyonu açıklandı
Gram altın fiyatı düştü
Gram altın fiyatı düştü
Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerin sigorta tarifesi hazır
Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerin sigorta tarifesi hazır
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim