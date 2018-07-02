Turkcell Afrika’ya anlamlı destek

Afrika’nın yüzyıllardır değişmeyen insani sorunların başında gelen göz hastalıklarına çare olmayı amaçlayan Turkcell, çalışanlarının doğum gününde Afrika’daki katarakt hastalarının ameliyat masrafları için bağışta bulunuyor. Yeryüzü Doktorları’na yapılacak bağışlarla gerçekleştirilecek projeyle Nijer, Lübnan, Kenya, Somali, Yemen, Moritanya, Tanzanya, Kongo, Sudan, Uganda, Afganistan, Pakistan’da yüzlerce göz ameliyatı gerçekleştirilerek insanları sağlığını kavuşturulacak.

Turkcell’in en çok çalışılmak istenen şirketleri arasında yer aldığını vurgulayarak, bu konuda önemli projeler sürdürdüklerini belirten Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada 100 milyonu katarakt hastası olmak üzere 285 milyonu aşkın görme bozukluğu çeken insan bulunuyor. Bunların büyük kısmı Afrika’da yaşıyor. İşte bu yüzden bir taraftan bu soruna dikkat çekmek diğer taraftan da yardıma muhtaç insanlara fayda sağlayabilmek amacıyla çalışanlarımızla birlikte böyle değerli proje destek veriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Basit operasyonlarla tedavi edilebilen göz hastalıkları, özellikle düşük gelir düzeyindeki ülkelerde önemli bir halk sorunu olarak insanların yaşam kalitesini etkiliyor. Biz de bu projeye destek olmak amacıyla çalışanların doğum günlerinde onların adına bir kişinin gözünü açmak üzere bu projeye destek vermek üzere yola çıktık” dedi. Yüzde 80’i önlenebilir veya tedavi edilebilir olan görme bozukluklarının uygun yöntemlerle tedavi edilememesi sebebiyle, her yıl binlerce insan görme yetisini kaybediyor. Dünyadaki 39 milyon körlük vakasının yüzde 51’ini ise katarakt oluşturuyor. EKONOMİ SERVİSİ