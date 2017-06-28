Turkcell bayramda rekor kırdı

Turkcell, arife ve Ramazan Bayramı’nı kapsayan 24-27 Haziran tarihleri arasında en yoğun dönemlerinden birini yaşadı. Bu süreçte kullanıcılar Turkcell’de şimdiye kadarki en fazla data tüketimine imza attı. Bayram tatilinde mobil internetten yoğun olarak faydalanan Turkcell’lilerin bu yılki data kullanımı rekor seviyeye ulaşarak 13 milyon GB oldu. En fazla data kullanımın yapıldığı ilk 10 il ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Muğla, Mersin, Kocaeli, Hatay ve Balıkesir oldu.

Konuşma rekoru

Bayram tatili boyunca sevdikleriyle tam 1.3 milyar dakika konuşan Turkcell müşterileri, 754 milyon adet SMS gönderdi. Ses, SMS, data kullanımının en fazla olduğu ve iletişimin en fazla yaşandığı il yine İstanbul oldu. Bayramda en çok konuşan 10 il sıralamasında İstanbul’u, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Adana, Kocaeli, Hatay ve Muğla takip etti. Bayram boyunca BiP üzerinden gönderilen mesaj sayısında da bu yıl rekor kırılarak 85 milyon mesaja yaklaşıldı. Turkcell’liler, bayram coşkusunu yurtdışındaki sevdikleriyle de paylaştı.



Bayram sevincini tüm dünyaya yayan Turkcell’liler, 4 günlük bayram tatili boyunca yurt dışıyla toplam 4 milyon dakika konuştu. Öte yandan Vodafone aboneleri, arife günü ve Ramazan Bayramı’nı kapsayan 4 günde yaklaşık 868 milyon dakika ses, 533 milyon SMS ve 7.2 milyon GB mobil internet kullanımıyla yeni bir rekora imza attı. Bu yıl da mobil internet üzerinden bayramlaşmayı tercih eden Vodafone’luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yaklaşık 2 kat arttı. EKONOMİ SERVİSİ