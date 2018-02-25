 Turkcell'den 'akıllı otopark’ atılımı

Proje, kalabalık şehirlerdeki otoparklarda yer bulmak için harcanan zaman ve yakıt masrafını azaltacak. Akıllı Otopark Projesi, Dar Bant-Nesnelerin İnterneti alanında devreye alınan ilk uygulama, yani insanların yanı sıra nesneler de artık internetten birbiriyle haberleşiyor.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Dar Bant-Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) teknolojisi ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalara tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi hız kesmeden devam ediyoruz. Son olarak Genel Müdürlük binamız otoparklarında hayata geçirdiğimiz Turkcell Akıllı Otopark aracılığı ile çalışanlarımız ve misafirlerimiz Genel Müdürlük binamızdaki otoparkların durumunu anlık gözlemleyebiliyor, otoparka gelmeden önce kendilerine park yeri rezerve edebiliyor" dedi.

EKONOMİ SERVİSİ