Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89898
ALTIN
193.936
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4336
EURO
5.6556

Turkcell'den bir 'birincilik' daha

Türkiye’nin en büyük ilk 500 Bilişim şirketinin yanı sıra pazar verilerinin açıklandığı Bilişim 500 töreninde ödüller sahiplerini buldu

14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:34
Turkcell'den bir 'birincilik' daha

Türkiye’de bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2017 yılı net satış gelirlerine göre hazırlanan, Türkiye’nin bilişim alanındaki tek kapsamlı araştırmasında Turkcell Global Bilgi, 832 milyon TL’lik gelirle geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da “Çağrı Merkezi Hizmeti” kategorisinde yine birinci sırada yer aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, şunları kaydetti: "Kuruluşumuzdan bu yana aldığımız yatırım kararlarıyla sektörün gelişmesine katkıda bulunmayı, ülke ekonomisine ve istihdama fayda sağlamayı hedefledik.

Turkcell Global Bilgi bugün Türkiye’de 14, Ukrayna’da 4 olmak üzere toplam 18 farklı lokasyonda, 12 bin çalışanı ile 10 dilde hizmet veriyor. Her bir müşterimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmemiz, yıllara dayanan tecrübemiz, üstün teknolojik altyapımız ve sektöre yön veren yaratıcı uygulamalarımız sayesinde büyümemizi devam ettiriyoruz. 2017’de ortaya koyduğumuz başarılı çalışmalar neticesinde Bilişim 500’de Çağrı Merkezi Hizmeti kategorisinde satış gelirlerine göre birinci olduk.

Emeklerimizin karşılığını ödüllerle taçlandırmak bizler için hem mutluluk verici hem de ileride ortaya koyacağımız çalışmalar açısından motive edici oluyor. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan binlerce çalışanımızla sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."
EKONOMİ SERVİSİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asgari ücrete dolar darbesi
Asgari ücrete dolar darbesi
Mobilya sektörü usta bulamıyor
Mobilya sektörü usta bulamıyor
Batı Karadeniz turiste doydu
Batı Karadeniz turiste doydu
Patates ve soğanda ŞOK fiyatlar
Patates ve soğanda ŞOK fiyatlar
TEI milli ürünlerini İngiltere'de sergileyecek
TEI milli ürünlerini İngiltere'de sergileyecek
Siber korsanlardan rekor soygun
Siber korsanlardan rekor soygun
Tavuk etinde pazar sıkıntısı büyüyor
Tavuk etinde pazar sıkıntısı büyüyor
Dünya Kupası’nda bilet fiyatları uçtu
Dünya Kupası’nda bilet fiyatları uçtu
e-ticaretin 10 püf noktası
e-ticaretin 10 püf noktası
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim