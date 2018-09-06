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Turkcell'den dijital ekonomi vurgusu

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Almanya’daki OTF2018 etkinliğinde yaptığı konuşmada, ekonomik büyümenin ancak dijital ekonomiler oluşturarak sağlanabileceğine dikkat çekerek, "Telekomünikasyon bugüne kadar bir bileşendi, bundan sonra tüm sektörlerin yapı taşı olacak” dedi

06 Eylül 2018 Perşembe 17:21
Turkcell'den dijital ekonomi vurgusu

Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilen, telekomünikasyon sektöründeki gelişmeler ışığında geleceğe yönelik beklentilerin ele alındığı Operations Transformation Forum 2018 (Dönüşüm Operasyonları Forumu - OTF2018) etkinliğinde konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, büyümenin ancak dijital ekonomiler oluşturarak sağlanabileceğine dikkat çekti.

Dünyanın ilk dijital operatörü unvanını taşıyan Turkcell’in başarı hikayesini paylaşan Terzioğlu, Lifecell Ventures ile dijital uygulamaların ihracatı için global operatörlerle iş birliği aşamasında olduklarını açıkladı.

Turkcell’in dijital ihracat döneminin genişleyerek devam ettiğini kaydeden Terzioğlu, “Şirketimizin dijital hizmet ve teknolojilerini Lifecell Ventures ile tüm dünyayla paylaşıyoruz. Bunların arasında Afrika’dan, Karayipler’den, Nepal’den, Amerika’nın Latin tarafından ve Doğu Avrupa’dan operatörler de bulunuyor.

Güneydoğu Asya'dan Karayiplere farklı kıtalardan şirketler, dijital hizmetlerimizi inceliyor, dijital ekonomiye katkı sağlayan hikâyemizi dinliyor. Bu alanda 30 farklı operatörle işbirliği için görüşmelerimiz sürüyor” açıklamasında bulundu. 

Küresel başarılara imza atıyor

Tamamı Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibiyle oluşturulan ürün ve hizmetlerin Lifecell Ventures ile dünyaya açıldığına dikkat çeken Terzioğlu, “Özellikle gelişmekte olan pazarlarda, böyle bir ekibe veya altyapıya sahip olmayan operatörler için bu tür işbirliklerine yatırım yapmak için en doğru zaman” diye vurguladı.

Turkcell’in 'dijital ihracat' döneminin en somut örneği Moldovalı Moldcell olmuştu. Operatörün müşterilerine BiP ve lifebox’ı aynı isimle dijital servis olarak sunduğunu hatırlatan Terzioğlu, “Bu örnek, dijital hizmetlerimizin küreselleşmesine yönelik büyük bir adım” dedi.

Sadece son iki yılda Turkcell'in bu modelle gelirlerinde yüzde 52'lük büyüme yaşandığının altını çizen Terzioğlu, “Dijital operatör olmak bizim için başarıya giden bir formüldür” diye ekledi. Terzioğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Turkcell’in gündeminde artık katma değer yaratan yazılım ve uygulamalar var.

Bugün ve yakın gelecekte seyahat hizmetlerinden oyun ve eğlenceye, eğitim ve sağlıktan finansal ödeme sistemlerine kadar birçok alanda dijital hizmet ve içerik oluşturmak için farklı oyuncularla işbirliği yapmak gerek.

Bu, aynı zamanda yeni iş modellerini de beraberinde getiriyor. Nesnelerin interneti ve diğer dijital teknolojilerle güçlenen bu yeni Endüstri 4.0 sisteminin en önemli aktörlerinden birisi iletişim sektörü olacak. Çünkü iletişim sektörü, içinde bulunduğumuz Endüstri 4.0 dönüşümünün taşıyıcısı. Telekomünikasyon bugüne kadar bir bileşendi, bundan sonra tüm sektörlerin yapı taşı olacak.” EKONOMİ SERVİSİ

Son Güncelleme: 06.09.2018 17:48
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TurkcellOperations Transformation Forum 2018Dönüşüm Operasyonları Forumu - OTF2018Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
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