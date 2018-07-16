Turkcell'den KOBİ’lere destek

Turkcell'in ana desteğiyle, 7 ilde 5 bini aşkın kişinin katılımıyla düzenlenen buluşma serisinde ana odak dijitalleşme oldu. Toplantılarda, endüstri 4.0, dijital ekonomi ve güvenlik, akıllı ödeme sistemleri, akıllı tarım uygulamaları, IoT gibi konular ele alındı. Her biri dijitalleşme alanında uzman olan konuşmacıların deneyimlerini paylaştığı üçüncü sezonunun ilk toplantısı Denizli'de düzenlendi. Ardından sırasıyla KOBİ'lerin yoğun bir şekilde yer aldığı Tekirdağ, Samsun, Gaziantep, Antalya, Adana yapılan buluşmaların son durağı Kayseri oldu.

KOBİ temsilcilerinin ilgiyle takip ettiği toplantılarda, KOBİ'ler dijitalleşme süreçlerinde kendilerine yardımcı olacak bilgileri birebir uzmanlarından öğrenirken, dijitalleşme yolunda kafalarındaki soruların cevaplarını da öğrenme şansını yakaladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, KOBİ'leri dijitalleştirmek için Anadolu'yu karış karış gezdiklerini belirtti.

Bütün, şunları kaydetti: "Yakın bir zamanda 'İşte Destek İşte Turkcell' diyerek KOBİ'lerimizi dijitalleştirmek için bir seferberlik başlattık. Ülkemizin göz bebeği KOBİ'lerimizin dijitalleşme süreçlerini ne kadar çabuk tamamlarsak, Türkiye'nin dijitalleşme sürecini de o denli hızlı tamamlamış olacağımızın bilinciyle hareket ediyoruz."

EKONOMİ SERVİSİ