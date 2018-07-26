Turkcell'den rekor ciro

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Turkcell Grup 2018 yılının ilk yarısında 10 milyar liraya yakın gelir elde etti. Yılın ilk yarısında 9 milyar 867 milyon gelir, 4 milyar 156 milyon lira FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) ve 916 milyon lira net kara ulaşan Turkcell, yıl sonu için büyüme öngörüsünü yükselterek, hedefini yüzde 14-16 aralığından 16-18 aralığına çıkardı.

Geçtiğimiz yıla göre gelirlerini yüzde 18 artırarak, çift haneli büyümesini sürdüren Turkcell, 9 milyar 867 milyon lira ile tüm zamanların en yüksek 6 aylık gelirini elde etti.

Turkcell uygulamaları büyük ilgi görüyor

Turkcell uygulamaları 106 milyon indirme rakamını geçti. BiP, fizy ve lifebox'ın ardından Dergilik, Yaani ve Paycell'de de 5'er milyon barajları aşıldı. İndirilme rakamı 6.5 milyona ulaşan Dergilik'te aylık okunan yayın sayısı 5 milyonu aşarken, platforma sekiz yüzü aşkın yabancı yayın da eklendi.

Türkiye'nin arama motoru Yaani'nin indirilme sayısı da 5 milyonu aştı. Ödeme platformu Paycell'de kayıtlı kart sayısı 1.6 milyona ulaştı, mobil ödeme kullanıcılarının sayısı 5 milyonu geçti.

Rekor abone sayısı

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, son bir yıl içinde dijital servis portföylerini zenginleştirip yaygınlaştırdıklarına işaret ederek, "Dijital servislerimizi küreselleştirme yolunda adımlar atmaya devam ettik" dedi.

2018 yılı ikinci çeyreğinde faturalı, fiberde müşteri kazanmaya devam ettiklerini belirten Kaan Terzioğlu, "Turkcell'in Türkiye’deki abone sayısı 37.6 milyona ulaştı. Bunun 34.8 milyonu mobil abone... Beyaz Rusya, KKTC, Ukrayna ve Almanya operasyonlarıyla birlikte abone sayımız 50 milyonu aşıyor. Dünyada 100 milyondan fazla insan uygulamalarımızı kullanıyor" dedi.

Terzioğlu, yeni dönemde oyun sektörüne ağırlık vereceklerini de ifade ederek, "Türkiye'de oyun sektörü 800 milyon dolarlık hacme ulaştı. Bu alandaki teknoloji ihracatımız 400 milyon dolar. Oyun pazarında iddialıyız" dedi.

Yerli otomobilde görevimiz var

Terzioğlu, Yeni Mesaj'ın Turkcell'in de içinde er aldığı 2019'da yerli otomobilin prototipinin çıkacağını hatırlatması üzerine şunları söyledi: "Yerli otomobil endüstri 4.0 projesi uygulaması... Sürücüsüz araç konusunda bize düşen bir görev var. Projenin CEO'su k Mehmet Gürcan Karakaş, 1 Eylül'de görevine başlayacak. Bundan sonra daha somut şeylerden bahsedeceğiz" dedi.

Turkcell olarak işlerinin 'servis hizmeti' olduğun işaret eden Terzioğlu, yazılıma büyük önem verdiklerini, altyapı yatırımlarında bile yazılıma geçtiklerini kaydetti.

Turkcell'den kota yemeyen tarifeler

Bugüne kadar birçok ilke imza atan Turkcell, dünyada eşi görülmemiş yepyeni bir tarife çözümünü hayata geçiriyor. Kişiye özel yeni tarifelerle, Turkcell müşterileri kendi uygulamalarını kendi seçme şansına sahip oluyor.

Yenilikçi tarife dönemi, her şeyi internetten yaptıran Türkiye’nin dijital markası Lifecell altında üç ayrı alternatif olarak sunuluyor. Mix, Süper Mix ve Mega Mix isimleriyle sunulan yeni tarifelerde, kullanıcılar paketlerinin içerisinde belirlenen konuşma, ses ve data içeriğinin yanında istedikleri uygulamalara kendileri karar verebiliyor.

Turkcell bunun için, Türkiye’de ve dünyada en çok kullanılan 30’a yakın uygulamadan oluşan bir havuz oluşturdu. Müşteriler en çok sevdikleri ve kullandıkları uygulamaları seçerek kendi paketlerini kendileri yaratabiliyor.

Ayrıca seçilen her bir uygulama için 5GB internete sahip oluyor. Böylece kullanıcılar paketlerindeki internetlerini harcamadan uygulamalarını kendi özel internetiyle istediği şekilde kullanabiliyor. Yeni tarifelerden faturalı, faturasız tüm bireysel Turkcell müşterileri de faydalanabiliyor.