Turkcell'den 'yalın mobil' internet

Cep telefonlarından internet kullanımının 4.5G'nin devreye girmesiyle artması ve mobil uygulama kullanım sürelerinin yükselmesi Turkcell’e iletişimde çığır açacak bir karar aldırdı. Lifecell dijital markasıyla hayata geçirilen paketler sayesinde, arama da dâhil tüm haberleşme mobil internet üzerinden yapılacak. Lifecell markasının tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Lifecell markasında müşterilerimize sadece internetle iletişim hizmeti sunacağız. Müşterimiz konuşma ve mesajlaşmasını da internet üzerinden gerçekleştirecek” dedi. Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen çözümün dünyadaki diğer telekomünikasyon şirketlerine örnek oluşturacağını ifade eden Bütün, “BiP ile ilk kez Türkiye’den bir uygulamayı dünyanın hizmetine sunduk. Yeni dijital markamız Lifecell ile yine bir ilke imza atıyoruz. Bu yeniliği iştiraklerimizle dünyaya da yayacağız. Bu yolculuğun en önemli amaçlarından biri de teknoloji odaklı şebeke operatörü olmaktan hizmet odaklı bir deneyim sağlayıcısı olmaya geçiş” diye konuştu.

BiP’ten sabit numara bile aranıyor

Lifecell’li olan müşterilerin konuşma ve mesajlaşma ihtiyaçlarını BiP üzerinden karşılayabileceklerini ifade eden Bütün, “Müşterilerimiz sadece mobil internetle tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. BiP üzerinden anlık mesajlaşacak, sesli ve görüntülü konuşacaklar. Karşı taraf BiP kullanmasa bile sorun yaşamayacaklar. Lifecell ile BiP üzerinden hem sabit numaraları hem de GSM numaralarını arayabilecekler” açıklamasını yaptı. İsteyen müşterileri akıllı telefon sahibi yapmak istediklerini de vurgulayan Bütün, “Lifecell’e özel bir de akıllı telefon üretildi. GM6 Lifecell telefonlar, tüm uygulamalar yüklenmiş ve Lifecell moduyla kullanımına hazır olarak geliyor” diye konuştu.

Üç ayrı tarife olacak

Super, Extra ve Pro olmak üzere üç ayrı paket ile gelen Lifecell tarifelerinde yer alan uygulamalarda geçerli 50 GB yer alacak. Lifecell’de Super tarifesini seçecek abonelere toplam 55 GB’lik internet paketi 49 TL’ye satılacak. Extra paketini tercih eden aboneler ise toplamda 57 GB’lık internet paketine 59 TL’ye sahip olacak. Toplamda 60 GB’lık Lifecell Pro tarifesi ise kullanıcılara 69 TL’den sunulacak. Ayrıca ilk 2 ay içerisinde Lifecell’li olanlara tarifelerindeki internet paketlerine ek olarak 2GB internet de 12 boyunca hediye edilecek. Tüm paketlerde BiP’ten BiP’e sınırsız konuşma ve mesajlaşma ile BiP’ten her yöne 1000 dakika arama yer alacak. Yine her pakette Twitter ve Facebook’a özel 2GB’lik internet bulunacak. Paketlerdeki verinin 15 GB'si Fizy, 15 GB'si TV+, 8 GB'si Dergilik, 10 GB'si Lifebox, 2 GB'si ise sosyal medya için kullanılacak. Lifecell aboneleri, uluslararası dolaşımda diğer Turkcell aboneleri için geçerli olan haklara sahip olacak. İnternetin çekmediği loksyonlar için her aboneye ekstra 100 dakika konuşma olanağı tanınacak. Normal Turkcell aboneleri, ilaveten Lifecell'e de abone olabilecek. RECEP BAHAR/İSTANBUL