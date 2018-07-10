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Turkcell Dergilik’e ilgi artıyor

Türkiye'nin en çok takip edilen dijital yayın platformu Dergilik, Haziran’da okuma rekoru kırdı. Dergilik uygulamasından bir ayda tam 5 milyon yayın indirildi

10 Temmuz 2018 Salı 16:06
Turkcell Dergilik’e ilgi artıyor

Önceki aya göre Dergilik’ten yayın indirme oranı yüzde 20 arttı. Dergilik böylece 2018’in başından bu yana 26 milyon 450 bin yayını okuyucularla buluşturdu. Haziran’da 500 bin kişi daha Dergilik uygulamasıyla tanıştı. Aktif kullanıcı sayısı 1.7 milyonu geçti.

Öte yandan Dergilik’ten erişilebilen yayın sayısı her geçen gün artıyor. Yerel ve ulusal pek çok yayını tek bir platform üzerinden sunan Dergilik dünyanın en popüler yabancı dergilerini de raflarına taşıdı. 1000’e yakın yabancı dergiyle birlikte, uygulama üzerinden 1400 dergi ve 95 gazete ile toplam 1500’e yaklaştı, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi.
EKONOMİ SERVİSİ

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