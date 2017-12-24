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Turkcell, dünyada en hızlı büyüyen operatörlerden biri

Turkcell Üst Yöneticisi (CEO) Kaan Terzioğlu, Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun 2017 üçüncü çeyrek raporu verilerine göre Turkcell'in pazar payının yüzde 45.6 olarak gerçekleştiğini anımsattı.

24 Aralık 2017 Pazar 12:38
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Turkcell, dünyada en hızlı büyüyen operatörlerden biri

Mobil internet genişbant pazarında bir önceki yılla kıyaslandığında pazar payını geliştiren tek operatör olarak mobil trafik içindeki paylarını yüzde 36.4'ten yüzde 38.2'ye taşıdıklarını dile getiren Terzioğlu, şunları söyledi: "Gelirlerimizin önemli bir kısmını dijital servislerden sağlamaya başladık. Dünyada en hızlı büyüyen operatörlerden biriyiz. Dünyaya örnek gösterilen bir şirket haline gelmiş durumdayız. Bugün dünyada dijital operatör olarak anılıyoruz. Bunun iki ayağı var, birincisi müşterilerimize dijital hizmetler sunmaya başladık. İkinci olarak da şirket olarak kendi kendimizi dijitalleştirdik. Tüm süreçleri dijital araçlarla takip ediyoruz. Bir yandan müşterilerimize farklı bir dünya yaratıyoruz, bir yandan da şirketi dijitalleştirerek verimlileştiriyoruz."

Terzioğlu, özellikle 4.5G hizmetinin devreye girmesi ve dijital operatör olma hedefiyle hayata geçirdikleri servislerin gördüğü yoğun ilginin yılın iyi geçmesine katkı sağladığını belirterek şunları kaydetti: "2018'de gördüğüm en önemli fırsat ve riskleri de şöyle özetleyebilirim. Finansal servisler ve enerji hizmetleri noktasında yapılacak önemli işler olduğunu söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi yerli otomobil projesindeki paydaşlardan birisi de Turkcell. Bu alanda 2018 yılının önemli gelişmelere gebe olduğunu söyleyebilirim. Yine eğitim teknolojileri alanında önemli çalışmalarımız olacak. Şehir hastaneleri ile sağlık alanındaki çalışmalarımızı daha ileri bir noktaya taşıyacağız. Müşteri memnuniyet skorlarında, pazar payında, enflasyonun üzerinde büyüme sağlama noktasında olumlu sonuçlar alacak stratejiler izliyoruz. Şu anda her iki müşterimizden bir tanesi minimum 1 tane dijital servisimizin kullanıcısı. 2018 yılında bu alanda mesafe kat edeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Turkcell
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