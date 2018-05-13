Turkcell engelleri kaldırıyor

YENİ MESAJ/İZMİR

Turkcell’in özel eğitime ihtiyacı olan çocukların yetkinliklerini artırmak ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Engelsiz Eğitim' programının son durağı İzmir oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşen Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu teknoloji sınıfı açılışına Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Celil Güngör ve katıldı. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde gerçekleşen açılış töreninde Turkcell’in Türkiye genelinde öğrencilere ulaştıracağı Orbit Reader cihazının dağıtımı da gerçekleşti.

300 bin kitaplık kapasite

Orbit Reader-Braille adı verilen kabartma ekran okuma ve not cihaz dağıtımına İzmir’de başlayan Turkcell, pilot proje dahilinde Aşık Veysel Görme Engelliler Orta Okulu 5, 6, ve 7. Sınıf öğrencilerine 50 adet cihaz dağıttı. 300 bin kitaba kadar depolama kapasitesi bulunan cihaz ile görme yetersizliği olan öğrencilerin yazılı materyallere ulaşımı konusundaki zorlukların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Öğrencilerin tüm ders kitapları ve defterlerini içinde barındırabilen cihazlar aynı zamanda bilgisayarlara da bağlanarak tüm yazılı kaynaklara erişim imkânı sunuyor. Yazı yazma gereçleri ile ilgili yaşadıkları zorlukların ortadan kalkması ile görme engelli öğrenciler, akranları ve öğretmenleri ile yazılı iletişim kurabilme imkânı sağlayacak.

Turkcell 2018 yılı içinde toplam 250, proje tamamlandığında ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda öğrenim görmekte olan 2 bin görme engelli öğrenciye cihaz ulaştırmayı hedefliyor.

10 binden fazla öğrenci yararlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Turkcell’in desteğiyle 2015 yılında hayata geçirilen Engelsiz Eğitim Programı ile 2 yıl içerisinde 45 ilde 84 engelli okulundaki binlerce öğrenci ve aileye ulaşıldı. Turkcell’in desteği ile görme engelli gençlerin sesli ekran okuyucu uygulamalarını kullanabileceği, az görenler için de akıllı tahta etkileşimli büyüteç gibi malzemeler ile donatılmış sınıflar kuruldu. Oluşturulan imkânlardan her yıl 10 binden fazla öğrenci yararlanıyor.

Görme engelli öğrenciler için sınırsız erişim

Öğrenciler için özel teknoloji ve yazılımlarla donatılmış görme engelli sınıflarında, az gören öğrenciler, öğretmenin akıllı tahtaya yazdığı yazıları önlerindeki bilgisayar ekranından, kendi görüş kapasitesine özel, dilediği büyüklük, renk ve kontrastta görebiliyorlar. Dilediği anda tahtayı önüne getiren, dilediği anda da masasına koyduğu kitabını görme durumuna uygun ayarlarda görebilmesini sağlayan sistem sayesinde az gören öğrenciler dersleri kolaylıkla takip edebiliyor.

Hiç görmeyen öğrenciler ise klavyedeki tüm tuşları ve işlemleri seslendiren özel yazılım sayesinde bilgisayarı rahatça kullanabiliyor. Ayrıca sınıflardaki sistem sayesinde öğrenciler kitaplarını okunabilir belgeye çevirebiliyor ve gerekirse MP3 ses formatına dönüştürüp farklı ortamlarda çalışma notu olarak da taşıyabiliyor. Bunun dışında görme engelli sınıflarında taratılan kitapların kabartma alfabe (Braille) ile basılarak çoğaltılmasını sağlayan yazıcılar yer alıyor.