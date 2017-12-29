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Turkcell'in 2017 'en'leri

Turkcell’in 2017’ye damgasını vuran popüler uygulamalarının yıl sonu performanslarında ilgi çekici sonuçlar elde edildi

29 Aralık 2017 Cuma 17:23
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Turkcell'in 2017 'en'leri

Buna göre 2017’de en çok 15 Temmuz’da konuştuk. Söz konusu tarihte tam 518 milyon dakikalık konuşma gerçekleştirildi.

En fazla veri kullanılan gün 29 Ekim olurken, aynı gün kullanılan data miktarı 4.6 milyon GB’ı geçti. BiP kullanıcıları en fazla mesajı 17 Aralık’ta gönderirken, TV+ izleme süreleri en uzun gece olan 21 Aralık’ta zirve yaptı.

En popüler uygulamalar arasında yer alan fizy’de Tarkan’ın Yolla şarkısı zirveye oturdu. 400’e yakın dergi ve gazeteyi tek bir platformda buluşturan Dergilik’te ise yıl boyunca en fazla mizah yayınları okundu.

Yılın en büyük sürprizi, Turkcell’in geliştirdiği Türkiye’nin arama motoru Yaani oldu. Türkçeyi çok iyi anlayan ve yerel aramalar konusunda en yakın sonuçları sunan nazar boncuğu simgeli Yaani, lansmandan yalnızca iki hafta sonra 3 milyon kullanıcıya ulaşarak büyük bir rekor kırdı.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
Turkcell2017UygulamaPerfonmas
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