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Turkcell, Tepebaşı'na geri döndü

Turkcell’in doğduğu ve markayla özdeşleşip sembolü haline gelen Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ne cepheli Turkcell Tepebaşı Plaza tamamlanan tadilat çalışmalarından sonra yeniden hizmete açıldı.

11 Mart 2018 Pazar 18:47
Turkcell, Tepebaşı'na geri döndü

Turkcell’in doğduğu ve markayla özdeşleşip sembolü haline gelen Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ne cepheli Turkcell Tepebaşı Plaza tamamlanan tadilat çalışmalarından sonra yeniden hizmete açıldı. Turkcell çalışanlarının duygusal bağ kurduğu bina, Turkcell bünyesinde yer alan belirli bölümlere ev sahipliği yapacak. Kısa bir süre önce tamamlanan yenileme çalışmalarıyla çok daha modern bir hale getirilen Turkcell Tepebaşı Plaza; ferah çalışma alanları, toplantı odaları, sosyal alanları, sağlık ünitesi, spor salonuyla yepyeni bir iç tasarıma kavuştu.

Binanın yeniden hizmet vermeye başlamasıyla Levent’te yer alan Turkcell ofisindeki birimler; Turkcell Akademi, Turkcell Finansman AŞ, Turkcell Ödeme Hizmetleri AŞ, Kurumsal Satış, Network ve Kiralama birimleri Tepebaşı Plaza’ya taşınıyor. Tepebaşı lokasyonunu hizmete açan Turkcell, İstanbul’da Küçükyalı’daki Genel Müdürlük binasının yanı sıra Turkcell Maltepe Plaza ve Turkcell Kartal Plaza ile hizmet vermeyi sürdürecek. EKONOMİ SERVİSİ
 

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TurkcellTepebaşıTurkcell Tepebaşı PlazaTurkcell Finansman AŞ
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