Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

Turkcell’den 10 yılın kâr rekoru

Turkcell, geçen yılı 1.5 milyar TL net kârla kapattı. Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, “2016 yılında yaşanan makroekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen hem operasyonel hem finansal açıdan yılsonu hedeflerimize rekorlara imza atarak ulaştık” dedi

16 Şubat 2017 Perşembe 17:13
Turkcell’den 10 yılın kâr rekoru

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Türkiye'nin en fazla aboneye sahip GSM operatörü Turkcell, 2016 yılında son 10 yılın gelir ve FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) rekorunu kırdı. Grup gelirlerinin yüzde 88’ini oluşturan Turkcell Türkiye, son çeyrekte (Ekim, Kasım ve Aralık) yüzde 19.3 büyüyerek 3 milyar 576 milyon TL gelir elde ederken, yüzde 28.3 artışla 1 milyar 227 milyon TL FAVÖK’e ulaştı. Turkcell Grubu ise aynı dönemde yüzde 21.3 büyüme ile 4 milyar TL ciro elde ederken, yüzde 29.6 artışla 1.4 milyar TL FAVÖK ve yüzde 33.9 FAVÖK marjı kaydetti. Türkcell, geçen yılın tamamını 14 milyar 286 milyon TL gelirle kapattı. Geçen yıl yüzde 11.9 büyüyen kurumun yıllık Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) ise 4 milyar 620 milyon TL olarak gerçekleşti. Yıllık net kâr ise 1.5 milyar TL'yi aştı.  

Sıkıntılara rağmen...

Turkcell’in 2016 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını ve 2017 hedeflerini düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “2016 yılında yaşanan makroekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen hem operasyonel hem finansal açıdan yılsonu hedeflerimize rekorlara imza atarak ulaştık” dedi. Terzioğlu, 4.5G abone sayılarının 23 milyona ulaştığını ifade ederek, "Ekim, Kasım ve Aralık 2016 döneminde 2013’ten bu yana en yüksek seviye olan 291 bin net abone kazanımı gerçekleşti. Dijital servislerimize yoğun ilgi bu çeyrekte de artarak devam etti. 
TV abonelerimizin sayısı 1 milyonu aşarken BiP, Turkcell TV+, Lifebox, Goller Cepte, fizy, Hesabım, Dergilik ve Turkcell Akademi uygulamalarını indiren müşteri sayımız son bir yılda 21.4 milyondan 44.2 milyona yükseldi. 
2016 yılında dijital servislerimizi diğer operatör müşterilerine de açarak bu konudaki vizyonumuzu bir kez daha ortaya koyduk” diye konuştu. 
Data (veri) gelirlerinin yıllık bazda yüzde 74, dijital servis gelirlerinin ise yüzde 200 büyüdüğüne işaret eden Terzioğlu, "2017’de, Grup gelirlerimizin yüzde 13-15 büyümesini hedefliyoruz" dedi. 

Rakamlarla Turkcell’in 2016 portresi

* 4.5G yatırımlarına hız kesmeden devam eden Turkcell, 2016 yılında toplam 3.5 milyar TL yatırım yaptı. Şirket, 2017 yılında 3.6 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyor. 
* Yüzde 64 seviyesine ulaşan akıllı telefon penetrasyonu ile kişi başı aylık ortalama data kullanımı 2016 yılının son çeyreğinde kişi başı 2.8 GB’ye ulaştı. 23 milyona ulaşan 4.5G abonelerinin data tüketim oranı ise Aralık ayında 5 GB seviyesine ulaştı.
* Turkcell’in faturalı müşteri sayısı geçen yıla göre 797 bin arttı ve müşteri bazının yüzde 52.5’ine ulaştı. 
Anahtar Kelimeler:
Turkcell’den 10 Yılın Kâr RekoruGeçen Yılı 1.5 Milyar TL Net Kârla Kapattı.Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu2016 Yılında Yaşanan Makroekonomik Ve Jeopolitik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık şeker fabrikalarına talip!
Bakanlık şeker fabrikalarına talip!
Cari açıkta rekor
Cari açıkta rekor
Yerli mısır şekeri üreticileri de Cargill'den rahatsız
Yerli mısır şekeri üreticileri de Cargill'den rahatsız
Japonlara yatırım çağrısı
Japonlara yatırım çağrısı
Türkiye'nin havalimanları yükseliyor
Türkiye'nin havalimanları yükseliyor
Organik tarım dünyayı besler
Organik tarım dünyayı besler
Domatesin yüzde 30'u seradan
Domatesin yüzde 30'u seradan
Turkcell, Tepebaşı'na geri döndü
Turkcell, Tepebaşı'na geri döndü
'Mermer lobisi kurulmalı'
'Mermer lobisi kurulmalı'

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim