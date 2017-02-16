Turkcell’den 10 yılın kâr rekoru

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Türkiye'nin en fazla aboneye sahip GSM operatörü Turkcell, 2016 yılında son 10 yılın gelir ve FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) rekorunu kırdı. Grup gelirlerinin yüzde 88’ini oluşturan Turkcell Türkiye, son çeyrekte (Ekim, Kasım ve Aralık) yüzde 19.3 büyüyerek 3 milyar 576 milyon TL gelir elde ederken, yüzde 28.3 artışla 1 milyar 227 milyon TL FAVÖK’e ulaştı. Turkcell Grubu ise aynı dönemde yüzde 21.3 büyüme ile 4 milyar TL ciro elde ederken, yüzde 29.6 artışla 1.4 milyar TL FAVÖK ve yüzde 33.9 FAVÖK marjı kaydetti. Türkcell, geçen yılın tamamını 14 milyar 286 milyon TL gelirle kapattı. Geçen yıl yüzde 11.9 büyüyen kurumun yıllık Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) ise 4 milyar 620 milyon TL olarak gerçekleşti. Yıllık net kâr ise 1.5 milyar TL'yi aştı.

Sıkıntılara rağmen...

Turkcell’in 2016 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını ve 2017 hedeflerini düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “2016 yılında yaşanan makroekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen hem operasyonel hem finansal açıdan yılsonu hedeflerimize rekorlara imza atarak ulaştık” dedi. Terzioğlu, 4.5G abone sayılarının 23 milyona ulaştığını ifade ederek, "Ekim, Kasım ve Aralık 2016 döneminde 2013’ten bu yana en yüksek seviye olan 291 bin net abone kazanımı gerçekleşti. Dijital servislerimize yoğun ilgi bu çeyrekte de artarak devam etti.

TV abonelerimizin sayısı 1 milyonu aşarken BiP, Turkcell TV+, Lifebox, Goller Cepte, fizy, Hesabım, Dergilik ve Turkcell Akademi uygulamalarını indiren müşteri sayımız son bir yılda 21.4 milyondan 44.2 milyona yükseldi.

2016 yılında dijital servislerimizi diğer operatör müşterilerine de açarak bu konudaki vizyonumuzu bir kez daha ortaya koyduk” diye konuştu.

Data (veri) gelirlerinin yıllık bazda yüzde 74, dijital servis gelirlerinin ise yüzde 200 büyüdüğüne işaret eden Terzioğlu, "2017’de, Grup gelirlerimizin yüzde 13-15 büyümesini hedefliyoruz" dedi.

Rakamlarla Turkcell’in 2016 portresi

* 4.5G yatırımlarına hız kesmeden devam eden Turkcell, 2016 yılında toplam 3.5 milyar TL yatırım yaptı. Şirket, 2017 yılında 3.6 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyor.

* Yüzde 64 seviyesine ulaşan akıllı telefon penetrasyonu ile kişi başı aylık ortalama data kullanımı 2016 yılının son çeyreğinde kişi başı 2.8 GB’ye ulaştı. 23 milyona ulaşan 4.5G abonelerinin data tüketim oranı ise Aralık ayında 5 GB seviyesine ulaştı.

* Turkcell’in faturalı müşteri sayısı geçen yıla göre 797 bin arttı ve müşteri bazının yüzde 52.5’ine ulaştı.