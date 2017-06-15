Turkcell’den 5G’de hız rekoru

Turkcell, 5G teknolojileri çalışmalarını derinleştirmek ve Türkiye’de ortak AR-GE çalışmalarını yoğunlaştırmak hedefiyle birlikte yola çıktığı Huawei ile işbirliğinde yeni bir adım daha attı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) desteğiyle Turkcell ve Huawei 5G hız testi gerçekleştirerek Türkiye’de yeni bir hız rekoru kırdı. İstanbul Turkcell Küçükyalı Plaza'da, BTK Kurul Üyesi Figen Kılıç, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Huawei Turkcell Grubundan Sorumlu Bölge Başkanı Cang Şiaolong, Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ve Huawei Kablosuz İletişim Teknolojileri Ar-Ge Bölüm Başkanı Ying Veimin’in katılımıyla gerçekleştirilen testlerde, mmWave olarak kabul edilen 71.5-73.5 GHz frekans bandı aralığında gerçek 5G ekipmanlarıyla geleceğin 5G teknolojileri kullanılarak saniyede 70 Gbps gibi günümüz teknolojisiyle dünyada ulaşılması zor bir indirme hızına ulaşıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BTK Kurul Üyesi Figen Kılıç, “Türkiye olarak dünyadaki standartların oluşturulmasının dışında kalmayacağız” dedi. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin de, “5G teknolojilerinin geliştirilerek, ülke insanımızın hak ettiği en yeni teknolojilerle dünyayla aynı anda buluşturulması noktasında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” diye konuştu.

5G teknolojisi neler vaat ediyor?

Maksimum kapasite: 5G, kendisinden önceki mobil nesil teknolojileri gibi elbette hız ve kapasitede çok yüksek artışlar vaat ediyor. İndirme hızlarının saniyede 10-50 Gigabit’lere kadar çıkacağı öngörülüyor.

Düşük gecikme süreleri: 4.5G gecikme sürelerini 3G’ye göre ciddi oranlarda düşürdü. Ancak 5G ile birlikte bu süreler minimuma inecek. Bu da bir doktorun başka bir şehirdeki hastayı ameliyat edebilmesini sağlayacak teknolojilerin kullanılabileceği anlamına geliyor.

Frekans kullanımı: Bugün Turkcell Avrupa’da en fazla FDD frekansına sahip operatör konumunda. Kullanılan frekans aralıkları ise 800 MHz ile 2600 MHz arasında değişiyor. 5G’de ise ilk etapta 6 GHz altı frekanslar, ikinci etapta ise 6 GHz-100 GHz arası frekansların kullanımlarından bahsediliyor. 6 GHz üstü frekanslarda kullanılacak bant genişliği çok daha yüksek olacak.

Kişiselleştirme: Bu yöntemle örneğin siz sürücüsüz aracınızla ilerlerken bir mağazada ilgilendiğiniz bir ürünün indirimde olduğu bilgisini alacaksınız. Aracınız durup siz mağazaya girince cep telefonunuzda o ürünün hangi reyonda olduğunu görüp doğrudan oraya gideceksiniz. EKONOMİ SERVİSİ