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Turkcell’den dijital taksi hamlesi

Son dönemde çığır açan dijital uygulamalarıyla dikkat çeken Turkcell, dünyada ilk kez taksimetreyi de içine alan mobil uygulamasını hayata geçirdi. Turkcell ile TETAŞ’ın ortak ürünü ‘Taxi 7x24 platformu’ sayesinde taksiler hem eğlenceli, hem de güvenli hale gelecek

30 Mayıs 2018 Çarşamba 17:25
Turkcell’den dijital taksi hamlesi

Hayatın her alanında yaşanan dijitalleşme, Turkcell’in güçlü 4.5G altyapısını ve dijital uygulamalarını kullanan Taxi 7x24 platformuyla taksilere de geldi. Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin taksiden 2 bin 100’ü şimdiden Turkcell’endi. TETAŞ Elektronik’in yeni nesil taksi platformu Taxi 7x24, Turkcell ile işbirliğine giderek taksileri dijital hale getiriyor. Dijital taksi, Taxi 7x24 ile taksiciler ve müşteriler daha güvenli ve konforlu yolculuk yapabilecek. Tek merkezden kontrol edilebilecek taksilerin hangi dakika nerede oldukları görülebilirken, dijital hale gelen taksimetreler de yine aynı merkezden sıra beklemeden kolayca uzaktan güncellenebilecek. Bu yöntem, taksicilere taksimetrelerini ayarlatmaları için zamandan tasarruf imkânı sağlayacak.

Takside uçak keyfi

Sistem için her taksinin içine biri yolcu kullanımında olmak üzere iki adet tablet yerleştirilecek. Bu tabletler sayesinde şoförler, taksi çağrılarını kolayca alabilecek, gidecekleri yeri navigasyon üzerinden rahatlıkla bulabilecek. Müşteriler ise tablet üzerinden internete girecek, kendilerine sunulan içeriklerle dergi ya da gazete okuyabilecek, müzik dinleyebilecek.

Taksini BiP’le çağır, Paycell ile öde

Tamamen yerli olan 7x24 platformunda taksi çağırma ve ödeme sistemleri de yerli olacak. Sisteme entegre hale getirilen Turkcell’in BiP uygulaması ile yolcular kendisine en yakın taksiyi tek dokunuşla çağıracak ve dakikalarca taksi beklemek zorunda kalmayacak. Yerli ödeme sistemi Paycell sayesinde de yolcular isterse taksi ücretini para bozdurma derdi olmadan Turkcell hattı üzerinden ödeyebilecek ve bunu ay sonunda gelen faturasında görecek. Ayrıca kredi kartı üzerinden yapılacak ödemelerde de Paycell altyapısı kullanılacak.

Dijital yolculuk dönemi başlıyor

Taxi 7x24 projesi ile ilgili işbirliğinin anlatıldığı basın toplantısında konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, platformun Türkiye’de bir ilk olduğunu ve yolculuklarda dijital dönemi başlattığını söyledi. Telefonla konuşma süresinin günde 32 dakika olduğunu dile getiren Erkan, “Biz bunu TV+, fizy, dergilik gibi dijital servislerle 4 saate çıkardık” dedi. Erkan, Taxi 7x24 platformu ile 35 bin taksiyi hedeflediklerini kaydetti. Tetaş Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin İncekara da dünyada dijital dönüşüm ihtiyacının en yoğun olduğu sektörlerin başında taksi sektörünün geldiğine işaret ederek, “Bu ihtiyaca cevap verilmediği için bu alanda arayışlar ve yeni oyuncular ortaya çıkıyor. Babadan kalma yöntemlerle taksicilik olmaz. Taxi 7x24 geleneksel sarı taksi sektörünü geliştiriyor. Uygulama ile taksicilere daha fazla para kazanmanın yolu da açılıyor. Tablet içinde yer alacak reklam uygulamaları yolcular tarafından izlendikçe taksici daha çok kazanacak. Sistem taksilere ücretsiz veriliyor. Taksiler günde 1 milyon insana ulaşıyor, biz de taksileri mobil dükkân olarak görüyoruz. Taksi müşterilerinin taksideki tableti kullanmaları durumunda para kazanacağız” dedi. Turkcell altyapısı ve uygulamalarıyla sunulan Türkiye’nin yerli taksi çağırma platformu Taxi 7x24’ün en önemli kullanıcıları olan şoförlere özel tarife de sunulacak rahatça haberleşebilecek.

Recep Bahar

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