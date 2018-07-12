Turkcell’den küçük dâhilere destek

2016’da Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlatılan ve okullara teknoloji laboratuvarlarının açıldığı projenin yeni durağı ise Ordu oldu. Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Köyü Ortaokulu öğrencilerinin kısıtlı imkanlarla hayata geçirdiği teknoloji projeleri, Turkcell Zeka Küpü sınıfıyla taçlandı. ABD’nin Missouri eyaletinde yapılan First Lego League (FLL) World Festival Turnuvası’nda Bilim Kahramanları Derneğinin de desteğiyle Türkiye’yi temsil eden ve Proje Jüri Özel Ödülü’nü kazanan Kökenli Ortaokulu’nun genç dâhileri, geleceğin teknolojilerini artık Zeka Küpü sınıfında geliştirecek. Öğrencilerin projesini desteklemek amacıyla köy halkından ve cami cemaatinden yardım toplayan İmam Ahmet Yeşilalan, öğrencilerle birlikte organizasyonda da yer aldı. Cami imamı ve köy halkının desteğiyle dünya çapında ses getirecek projelere imza atan Ordulu genç mucitler, artık Zeka Küpü projesiyle Turkcell tarafından destekleniyor. Zeka Küpü sınıfının açılışında konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler, “Eğitim pahalı bir iş; ama cahilliğin bir ülke ekonomisine maliyeti çok daha yüksek. Benim de içinde yetiştiğim Ordu’nun Kökenli Köyü’nde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla geleceği şekillendirmeyi amaçlıyoruz. Umudumuz bu köy gibi Türkiye’nin birçok farklı köyünden Nobel ödülü kazanacak yeni bilim insanlarının yetişmesi” dedi. EKONOMİ SERVİSİ