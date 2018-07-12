Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89571
ALTIN
195.942
DOLAR
4.8336
STERLİN
6.4564
EURO
5.6468

Turkcell’den küçük dâhilere destek

​​​​​​​Türkiye’nin geleceğine değer katan ve fırsat eşitliği sağlayan sosyal sorumluluk projeleriyle tanıdığımız Turkcell, Zeka Küpü projesiyle Anadolu’nun genç dahilerini desteklemeyi sürdürüyor

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:36
Turkcell’den küçük dâhilere destek

2016’da Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlatılan ve okullara teknoloji laboratuvarlarının açıldığı projenin yeni durağı ise Ordu oldu. Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Köyü Ortaokulu öğrencilerinin kısıtlı imkanlarla hayata geçirdiği teknoloji projeleri, Turkcell Zeka Küpü sınıfıyla taçlandı. ABD’nin Missouri eyaletinde yapılan First Lego League (FLL) World Festival Turnuvası’nda Bilim Kahramanları Derneğinin de desteğiyle Türkiye’yi temsil eden ve Proje Jüri Özel Ödülü’nü kazanan Kökenli Ortaokulu’nun genç dâhileri, geleceğin teknolojilerini artık Zeka Küpü sınıfında geliştirecek. Öğrencilerin projesini desteklemek amacıyla köy halkından ve cami cemaatinden yardım toplayan İmam Ahmet Yeşilalan, öğrencilerle birlikte organizasyonda da yer aldı. Cami imamı ve köy halkının desteğiyle dünya çapında ses getirecek projelere imza atan Ordulu genç mucitler, artık Zeka Küpü projesiyle Turkcell tarafından destekleniyor. Zeka Küpü sınıfının açılışında konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler, “Eğitim pahalı bir iş; ama cahilliğin bir ülke ekonomisine maliyeti çok daha yüksek. Benim de içinde yetiştiğim Ordu’nun Kökenli Köyü’nde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla  geleceği şekillendirmeyi amaçlıyoruz. Umudumuz bu köy gibi Türkiye’nin birçok farklı köyünden Nobel ödülü kazanacak yeni bilim insanlarının yetişmesi” dedi. EKONOMİ SERVİSİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya borsaları eriyor
Dünya borsaları eriyor
İran ile 30 milyar ticaret hedefi
İran ile 30 milyar ticaret hedefi
İhracatın yönetim kadroları belli oldu
İhracatın yönetim kadroları belli oldu
Siyah incirden 50 milyon dolar bekleniyor
Siyah incirden 50 milyon dolar bekleniyor
Makine üretmeden zenginleşemeyiz
Makine üretmeden zenginleşemeyiz
Türkiye erkek giyiminde başa güreşiyor
Türkiye erkek giyiminde başa güreşiyor
Türkiye’nin buluş şampiyonu
Türkiye’nin buluş şampiyonu
Cari açık yüksek seyrediyor
Cari açık yüksek seyrediyor
Faiz yüzde 20'yi geçti
Faiz yüzde 20'yi geçti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim