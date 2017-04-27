Turkcell’den son 10 yılın rekoru

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Turkcell, 2017 yılının Ocak-Şubat ve Mart aylarına ilişkin verilerini yazılı açıklamayla kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Turkcell grup bazında 4 milyar 53 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek çeyreksel gelirini elde ederken , yıllık bazda yüzde 25.6 büyüme ile son 10 yılın rekorunu kırdı. 2016 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ise yüzde 39.8 artışla 1 milyar 400 milyona ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Yılın ilk çeyreğinde net kar ise 459 milyon TL oldu. Turkcell Türkiye ise finansal hizmet gelirleri de dahil edildiğinde yüzde 25.4 büyüdü.

4.5G’nin katkısı büyük oldu

1 Nisan itibarıyla bir yılını dolduran 4.5G’ye yaptığı yatırımların meyvesini almaya başlayan Turkcell, artan müşteri talebiyle data ve dijital servis gelirini 2016 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 94.2 büyüttü. Mobil data geliri yüzde 89, sabit data geliri ise yüzde 32 arttı. BiP, TV+ ve fizy gibi ana dijital servislerin indirilme sayısı nisan ayında 53,3 milyona ulaştı.

Ses, data ve dijital hizmetlerin üçünü birden kullanan müşterilerinin sayısı 2'ye katlanarak yüzde 42 oldu. 2017’nin ilk çeyreğinde Turkcell Türkiye cirosunun yüzde 18’i dijital servislerden geldi.

192 ülkede kullanılan BiP’in indirilme sayısı 13 milyonu aştı. Uygulamayı yaklaşık 1.4 milyon kullanıcı yurt dışından indirirken, Anadolu’da her 3 müşteriden biri BiP uygulamasını kullanmaya başladı. 4.5G’nin birinci yıldönümünde iki yerli baz istasyonu üzerinden İstanbul ve Erzincan arasında görüntülü görüşmeyi sağlayan BiP ile bir ilke daha imza atıldı.

Kendi teknolojisini üretiyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise GSM operatöründen dijital hizmet şirketine dönüşen Turkcell’in 2017’ye rekorlarla başladığını belirterek, "Kendi teknolojisini üreten ve dünya çapında servis sağlayan dijital hizmet şirketine dönüşme yolunda attığımız adımların karşılığını bu yılın ilk çeyreğine hem gelir hem de FAVÖK’te rekorlara imza atarak almaya devam ettik. 2017’nin ilk çeyreğinde Turkcell Türkiye ciromuzun yüzde 18’ini dijital servislerden sağladık. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği servislerimizin sayısı 98’e ulaşırken öne çıkan dijital servislerimizin toplam indirilme sayısı 53 milyonu aştı" ifadelerini kullandı.

Terzioğlu, 4.5G’nin birinci yılında Türkiye’nin 81 ilinde nüfusun yaklaşık yüzde 83’ünü kapsadıklarını belirterek, "4.5G abone sayımız 26 milyonu aştı. 4.5G kullanıcılarının data kullanımı mart ayında ortalama 5.1GB’ye ulaşırken, 4.5G’nin katkısıyla tüm kullanıcıların kişi başı data kullanımı geçen yıla göre yüzde 69 artarak ortalama 3 GB olarak gerçekleşti" dedi. Terzioğlu, 2017 yılının ilk çeyreğinde müşteri sayısının, 35.8 milyonu Türkiye’de olmak üzere toplam 50.4 milyona ulaştığını aktardı.