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Turkcell’den yeni hamleler

Yeni döneme giriş yapan Turkcell Platinum'a Türk Hava Yolları (THY) ve D&R'da eklendi

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Turkcell’den yeni hamleler

Buna göre, Turkcell Platinum müşterileri, THY iş birliği ile her ay bir şehre uçak bileti kazanma şansı elde ediyor. İlk şehir San Francisco olarak açıklanırken, bilet kazanabilmek için Turkcell Platinum uygulamasından çekilişe katılmak yeterli oluyor. Ayrıca, CGV Mars Cinema Group işbirliğiyle Turkcell Platinum ScreenX salonlarında oynayacak filmler için yüzlerce sinema davetiyesi de yine Turkcell Platinum müşterilerini bekliyor. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Müşterilerimize bizim için her zaman öncelikli olduklarını hissettirmek istiyoruz. Turkcell Platinum olarak tam 13 yıldır onların hayatına nasıl daha fazla keyif, konfor ve hız katabileceğimizin üzerine çalışıyoruz” dedi. EKONOMİ SERVİSİ

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Turkcell’den Yeni HamlelerTürk Hava Yolları (THY)D&R
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