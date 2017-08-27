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Turkcell’den yurtdışı fırsatları

Yurtdışında yaygın bir uluslararası dolaşım alanı sunan Turkcell, 10 günlük bayram tatilini yurtdışında geçirecekler için bu bayramda da avantajlı seçenekler sunuyor

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Turkcell’den yurtdışı fırsatları
Tam 66 ülkeyi kapsayan 'Tarifen Yurt Dışında Geçerli' özelliği sayesinde Turkcell’liler, günlük ek ücret karşılığında telefonlarını aynen Türkiye’deymiş gibi rahat rahat kullanabilecek. Bu özellik sayesinde Turkcell müşterilerinin paketlerindeki tüm her yöne dakika, internet ve SMS’leri yurtdışında tam 66 ülkede aynen geçerli olacak.

Turkcell’liler yurtdışında Wi-Fi aramadan sevdikleriyle bayramlaşarak, istedikleri uygulamaları rahatça kullanabilecek. Bu benzersiz avantajdan yararlanmak isteyen kullanıcıların yurtiçi tarifelerine ek sadece günlük 19.90 TL ödemeleri yeterli olacak. EKONOMİ SERVİSİ




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Turkcell’den Yurtdışı Fırsatları
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