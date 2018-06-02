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Turkish Cargo, 'dünyanın en hızlı arabası'nı taşıdı

"Dünyanın en hızlı arabası" olarak nitelendirilen "Devel Sixteen", Turkish Cargo tarafından Dubai'den Kanada'nın Toronto kentine nakledildi

02 Haziran 2018 Cumartesi 18:00
Turkish Cargo, 'dünyanın en hızlı arabası'nı taşıdı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın 121 ülkesine hava kargo hizmeti sağlayan, küresel hava kargo verilerine göre bu alanda en hızlı büyüyen marka konumunda olan Turkish Cargo, dünyanın en hızlı otomobili olarak bilinen "Devel Sixteen"i başarılı bir operasyon ile Dubai'den İstanbul aktarmalı olarak Toronto'ya taşıdı.

Turkish Cargo, "hyper’" ismiyle de anılan, özel olarak üretilen 2.2 milyon dolar değerindeki lüks otomobili, korunaklı ve özel kargo taşıma kurallarına uygun şekilde, uzman ekiplerce taşıyarak, başarılı özel kargo operasyonlarından birini daha gerçekleştirdi.

Dubai merkezli Devel firmasının ürettiği araç, sahip olduğu özellikleri ve tasarımıyla görenleri hayran bırakıyor. Pistlere özel olarak üretilen otomobil, 12.3 litrelik 16 silindirli motoruyla 5 bin beygir gücüne sahip ve saatte 563 kilometre hıza ulaşabiliyor.
AA

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