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Türkiye bal üretiminde dünyada ikinci sırada

Türkiye bal üretim miktarı ve farklı lezzetlerdeki bal çeşitliği ile dünyada önemli bir yere sahip. Bal üretiminde dünyada Çin’den sonra ikinci sırada yer alan Türkiye, sadece üretim miktarı olarak değil ballarının lezzetiyle de dikkat çekiyor.

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Türkiye bal üretiminde dünyada ikinci sırada
Bu lezzeti sağlayan en önemli etken ise farklı bitki örtülerine sahip olunması ve endemik bitkilerin çeşitliliği. Farklı çeşitlerde balların üretilmesinde önemli rol oynayan bu bitki türlerinin 3 bini sadece Türkiye’de yetişiyor. Gezici arıcılığın yapıldığı ülkemizde bitki örtüsünün çeşitliliği sayesinde neredeyse bütün illerde arıcılık yapılabiliyor. TÜİK verilerine göre 2016 yılında Türkiye’de en çok bal üretilen illerin sıralaması değişmedi. Rapora göre Türkiye’de en çok bal üretilen iller arasında Muğla birinci sırada, Ordu ikinci sırada, Adana da üçüncü sırada yer alıyor. 2016 yılında 105 bin ton bal üretimi gerçekleştirilen ülkemizin kovan sayısı ise 7 milyon 900 bin 260 olarak açıklandı. 
EKONOMİ SERVİSİ 
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