Türkiye bayramda yerli BiP’i tercih etti

En fazla data kullanımının yapıldığı ilk 10 il ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Muğla, Bursa, Mersin, Balıkesir, Hatay ve Kocaeli oldu. Türk mühendislerinin WhatsApp'e rakip olarak geliştirdiği yerli ve en yenilikçi sesli-görüntülü görüşme uygulaması BiP ile bayramlaşanların sayısı önceki Kurban Bayramı’na göre 3 kat arttı. BiP ile bayram boyunca 11 bin dakika görüntülü, 21 bin 800 dakika sesli arama yapılırken, 761 milyon adet de mesaj atıldı. BiP’in grup görüntülü görüşme özelliği ise 278 bin dakika kullanıldı.

Öte yandan Turkcell’liler, 5 günlük bayram tatili boyunca yurtdışıyla yaklaşık 6 milyon dakika konuştu. Türkiye’deki Turkcell’liler en çok Almanya, Suudi Arabistan, KKTC, Yunanistan ve Afganistan’ı ararken, yurtdışında bulunan Turkcell’liler ise Türkiye’yi en çok Suudi Arabistan, Yunanistan, İtalya, Fransa ve Almanya’dan aradı.

EKONOMİ SERVİSİ