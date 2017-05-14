Dalbeler, Türkiye’de kurulu sıcak haddeleme kapasitesinin 20 milyon metrik ton seviyesinde olduğunu ancak kapasite kullanımının yüzde 50’nin biraz üzerinde bulunduğunu söylerken, 2017 itibarıyla bu oranın artmasını umduklarını belirtti. Dalbeler, ülkenin sıvı çelik üretiminde hammaddede dışa bağımlı ve üretim tesislerinin küçük ölçekli olması ile çelik tüketen sektörlerle çelik sektörü arasındaki iş birliğinin eksikliği gibi konuların ise zayıf yönlerini oluşturduğunu söyledi. EKONOMİ SERVİSİ
Türkiye, çelik hammaddesinde dışa bağımlı
Çolakoğlu Metalürji Genel Müdürü Uğur Dalbeler, 5. YİSAD Yassı Çelik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, çelik üretiminin gelişmiş ülkelerden gelişen ülkelere kaymaya başladığını, bunun da Türkiye için çok ciddi bir fırsat doğurduğunu dile getirdi
14 Mayıs 2017 Pazar 16:47
Bu haber kez okundu.