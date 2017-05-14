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Türkiye, çelik hammaddesinde dışa bağımlı

Çolakoğlu Metalürji Genel Müdürü Uğur Dalbeler, 5. YİSAD Yassı Çelik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, çelik üretiminin gelişmiş ülkelerden gelişen ülkelere kaymaya başladığını, bunun da Türkiye için çok ciddi bir fırsat doğurduğunu dile getirdi

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Türkiye, çelik hammaddesinde dışa bağımlı

Dalbeler, Türkiye’de kurulu sıcak haddeleme kapasitesinin 20 milyon metrik ton seviyesinde olduğunu ancak kapasite kullanımının yüzde 50’nin biraz üzerinde bulunduğunu söylerken, 2017 itibarıyla bu oranın artmasını umduklarını belirtti. Dalbeler, ülkenin sıvı çelik üretiminde hammaddede dışa bağımlı ve üretim tesislerinin küçük ölçekli olması ile çelik tüketen sektörlerle çelik sektörü arasındaki iş birliğinin eksikliği gibi konuların ise zayıf yönlerini oluşturduğunu söyledi. EKONOMİ SERVİSİ

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