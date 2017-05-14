Türkiye, çelik hammaddesinde dışa bağımlı

Dalbeler, Türkiye’de kurulu sıcak haddeleme kapasitesinin 20 milyon metrik ton seviyesinde olduğunu ancak kapasite kullanımının yüzde 50’nin biraz üzerinde bulunduğunu söylerken, 2017 itibarıyla bu oranın artmasını umduklarını belirtti. Dalbeler, ülkenin sıvı çelik üretiminde hammaddede dışa bağımlı ve üretim tesislerinin küçük ölçekli olması ile çelik tüketen sektörlerle çelik sektörü arasındaki iş birliğinin eksikliği gibi konuların ise zayıf yönlerini oluşturduğunu söyledi. EKONOMİ SERVİSİ