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Türkiye'de 1 milyon ton tohum üretildi

Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Yılmaz, 1990'da 97 bin ton olan sertifikalı tohumluk üretiminin 2002 yılında 145 bin tona, 2016'da 958 bin tona ve 2017'de 1 milyon 49 bin 361 tona yükseldiğini açıkladı

26 Şubat 2018 Pazartesi 16:22
Türkiye'de 1 milyon ton tohum üretildi

EKONOMİ SERVİSİ

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ile Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin (TOBB) birlikte düzenlediği 13. Kartepe Ekonomi Zirvesi 23-25 Şubat 2018 tarihinde Kocaeli Kartepe’de gerçekleştirildi. Turkcell, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve The Green Park Hotels’in destek verdiği Kartepe Ekonomi Zirvesi’ne İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 15 şehirden 200 ekonomi gazetecisi katıldı.

EGD’nin temsilcilik açtığı 15 ilin temsilcisinin de hazır bulunduğu zirvede mesleki konularmasaya yatırıldı. Zirve kapsamında TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, gazetecilere tohumculuk sektörü ile ilgili özel bir sunum yaptı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gazetecilerin tohumculuk sektörü ile ilgili sorularını cevapladı. Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Kamil Yılmaz, yaptığı sunumda 1990'da 97 bin ton olan sertifikalı tohumluk üretiminin 2016'da 958 bin tona, 2017'de ise 1 milyon 49 bin 361 tona yükseldiğini söyledi. Türk tohumculuk sektörünün geldiği son noktaya ilişkin bilgiler veren Yılmaz, tohumun, insanların beslenme ve giyinmesinde çok önemli bir sektör olduğunu bildirdi.

Yılmaz, tohumculuk sektöründe 1980'de 3 olan şirket sayısının bugün 832'ye çıktığını belirterek, "1990'da 97 bin ton olan sertifikalı tohumluk üretimi 2002 yılında 145 bin tona, 2016'da 958 bin tona ve 2017'de 1 milyon 49 bin 361 tona yükseldi" diye konuştu. Yılmaz, sadece 30-35 yıl önce tohumculukta "ihracat" diye bir kavramın olmadığını, sadece ithalatın olduğunun altını çizerek, "Ancak 2017 sonu itibariyle ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73'e çıktı. Buna fide, fidan ve süs bitkileri eklendiğinde bu oran yüzde 90'ın üzerine çıkmıştır" şeklinde konuştu. 
 

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