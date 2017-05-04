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Türkiye'de 2.7 milyon aile yardımla geçiniyor

TBMM'de verilen bir soru önergesini yanıtlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verilerine göre, 2.7 milyon aileye yardım yapıldığını açıkladı.

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Türkiye'de 2.7 milyon aile yardımla geçiniyor

TBMM'de verilen bir soru önergesini yanıtlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verilerine göre, nakdi yardımlardan faydalanan hane sayısının 2015 yılında 2 milyon 698 bin 990 olduğunu, barınma yardımlarından ise 23 bin 783 hanenin yararlandığını açıkladı.

Aile Bakanı sosyal yardımlar kapsamında ise 2015 yılında 2 milyon 139 bin 667 aileye kömür yardımı, 682 bin 256 haneye de gıda yardımı yapıldığını söyledi.

SELİM AYANOĞLU

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mehmet 5 saat önce

doğrudur ama genellikle tembel insanlar. en zengine de verseniz benim hakkım değil demez.

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