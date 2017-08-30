Türkiye'de inşaat demiri ucuz değil

Çelik sektörü, inşaat sektörü temsilcilerinin inşaat çeliği fiyatlarının dünya piyasalarına göre Türkiye’de daha yüksek oranda artış gösterdiği yönündeki haksız söylemleri üzerine harekete geçti. Tüm dünya ülkelerinin Ağustos 2017 dönemine ait inşaat çeliği fiyatlarını gözler önüne seren bir araştırma yaptı.



Araştırmaya göre Türkiye’nin iç piyasasındaki inşaat çeliği fiyatı ton başına KDV dahil 655 dolar... İnşaat çeliği fiyatı en yüksek ülke ise ton başına 1228.5 dolar ile Brezilya oldu. Brezilya’yı 1016.4 dolar ile Arjantin, 696.15 dolar ile Çin takip etti.



Bir ton inşaat demiri Mısır'da 649.80 dolara, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 589.05 dolara, Japonya'da 600.48 dolara, Ukrayna'da 670.80 dolara satılıyor. Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, “İnşaat çeliğinin iç piyasa fiyatlarını tüm söylemlerimizde açıkladık ancak haksız iddialara devam edildiğini gördük.



Sektör olarak Ağustos 2017 dönemine ait dünya ülkelerindeki inşaat çeliği fiyatlarını araştırdık ve ülkemizle karşılaştırdık. Türkiye, önemli inşaat çeliği oyuncuları olan Çin, Rusya, İtalya ve Ukrayna gibi ülkelere göre daha uygun iç piyasa fiyatlarına sahiptir” dedi. EKONOMİ SERVİSİ