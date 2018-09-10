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Türkiye'de şirket borçları alarm veriyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine dair yeni değerlendirmede bulundu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:57
Türkiye'de şirket borçları alarm veriyor

Moody's, yüksek döviz kredileri ve artan kaldıracın Türkiye'de şirket borçları kaynaklı savunmasızlığı artırdığını belirtti.

Açıklamada "Kayda değer dövizle borçlanma ve kaldıraç artışı Türkiye'de şirket borçları kaynaklı savunmasızlığı artırıyor" dendi.

Analizde Arjantin ve Türkiye'yi şirketlerden kaynaklanan baskılara karşı en savunmasız ülkeler olarak tanımlayan Moody's, Arjantin veya Türkiye'den daha büyük politika ve mali tamponlara sahip olmasına rağmen Çin'in de şirket borçluluklarından kaynaklanan savunmasızlığa maruz kaldığını belirtti.

Moody's, Çin'de şirket borçlarının GSYH'ye oranının yüzde 150'yi aştığına dikkat çekti.

EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBorç
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