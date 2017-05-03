Türkiye'deki ambalajın yüzde 70'i plastik

Buna göre Türkiye, dünya plastik ambalaj üretiminden yüzde 2.6 pay aldı. Bugün plastik ambalaj malzemeleri sektöründe bin 450 civarında firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar 2016 yılında bir önceki yıla oranla miktar bazında yüzde 6 artışla 3.6 milyon ton üretime ulaştı. Değer bazında ise yüzde 3 artış ile 11.9 milyar dolar oldu. Bu üretim miktarı ile plastik ambalajlar Türkiye’de toplam ambalaj üretiminden yüzde 70 pay alarak liderliği sürdürdü.



Türkiye, 2016 yılında plastik ambalaj mamullerinde 3.6 milyon tonluk üretimle dünya toplam üretiminden payını yüzde 2.6’a çıkardı. Sektörün geride bıraktığımız yılda iç pazardaki tüketimi miktar bazında önceki yıla göre yüzde 3.3 oranında artarak 3.1 milyon tona, değer bazında ise yüzde 2.7 artışla 11.4 milyar dolara yükseldi. Türkiye’de ambalaj malzemeleri toplam tüketimi içinde plastik ambalajlar yüzde 33 payla ilk sırada yer aldı.



Plastik ambalaj ihracatı yüzde 56 payla ambalaj sektörünün lideri. Sektörün 2016 yılı ihracatı miktarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 artarak 864 bin tona yükseldi. İhracat değerde ise yüzde 1 artışla 2.2 milyar dolar oldu. Plastik ambalaj ihracatı, ambalaj sektörünün toplam ihracatındaki yüzde 56 pay ile üretimde olduğu gibi ihracatta da liderliğini sürdürdü. Dünyanın 150 ülkesine plastik ambalaj ihraç eden sektörün 2016’da en çok ihracat yaptığı ülkeler; Almanya, İngiltere Irak, Fransa ve İtalya olarak sıralandı. MEHMET KELEŞ