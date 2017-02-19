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‘Türkiye doğalgazda merkez olmaya uygun’

Türkiye’nin doğalgaz ticaret merkezi olmak için tüm koşullara sahip olduğunu söyleyen Gazprom Regülasyon Birimi eski Başkanı Barnes, “Bunun tam anlamıyla gerçekleşmesi için daha liberal bir piyasaya yönelik bazı kuralların hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi

19 Şubat 2017 Pazar 16:39
‘Türkiye doğalgazda merkez olmaya uygun’

 Rus enerji şirketi Gazprom'un Regülasyon Birimi Eski Başkanı Alex Barnes, Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi olmak için tüm koşullara sahip olduğunu belirterek, "Bunun tam anlamıyla gerçekleşmesi için daha liberal bir piyasaya yönelik bazı kuralların hayata geçirilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı. Barnes yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İran, Rusya, Azerbaycan gibi farklı kaynaklardan doğalgaz aldığını ve gereken kuralların uygulamaya koyulmasıyla bölgesel bir merkez haline gelebileceğini söyledi. Doğalgaz ticaret merkezi olabilmek için daha liberal bir piyasaya ihtiyaç olduğunu ve bunun için güçlü bir iletim sistemi inşa edilmesi gerektiğine işaret eden Barnes, "Öncelikle tüm şebekeyi birbirine bağlayan ara bağlantıların kurulmuş olması gerekiyor. Hollanda ve Birleşik Krallık'taki gibi sanal doğalgaz ticaret noktaları bu duruma güzel bir örnektir" dedi. Barnes, Türk doğalgaz piyasasına üçüncü tarafların erişimin tamamen serbestleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, parasını önceden ödeyen herkesin, doğalgazını piyasaya sokabilmesi gerektiğini belirtti. Yürürlüğe koyulacak dengeleme kurallarıyla, tüm tarafların Türk doğalgaz piyasasında ticaret yapması konusunda cesaretlendirilmesi gerektiğini aktaran Barnes, "Tabii burada önemli olan civardaki doğalgaz boru hattı projelerinden ziyade, bu doğalgazın ticaretini liberalleştirecek kuralların  uygulanıyor olmasıdır" diye konuştu.

‘Türk Akımı’na AB’nin ihtiyacı var’

Türkiye'nin başlı başına önemli bir doğalgaz piyasası olduğunun altını çizen Barnes, daha liberal bir piyasanın oluşturulması halinde ülkenin, Kuzeybatı  Avrupa'dakine benzer bir doğalgaz ticaret merkezi olabileceğini söyledi. 
Son dönemde bu yönde atılan önemli adımlara rağmen Türk doğalgaz  piyasasının henüz tam anlamıyla liberal bir yapıya kavuşamadığını savunan Barnes, "Türk piyasasında birçok doğru kural mevcut ancak bu kuralların tümüyle uygulandığını söylemem zor" ifadesini kullandı. 
Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde planlanan ikinci hatla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Barnes, "Türk Akımı aracılığıyla gelecek doğalgaza Avrupa'nın ihtiyacı olacaktır. Zira Birleşik Krallık ve Hollanda'nın doğalgaz üretimleri geriliyor. Ayrıca, Avrupa kömür kullanımı azaltmak için gaz kullanımını artırmalıdır. Eğer Rus gazını Türkiye üzerinden almak istiyorlarsa parasını verip alırlar" değerlendirmesinde bulundu. AA
Anahtar Kelimeler:
‘Türkiye Doğalgazda Merkez Olmaya Uygun’GazpromLiberalPiyasa
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