Türkiye dünya altın rezervinde ilk 10'da

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, Şubat 2018 itibarıyla elinde 8 bin 133 ton altın rezervi bulunan ABD, dünya ülkeleri arasında ilk sıradaki yerini korumaya devam ediyor.

ABD'yi, 3 bin 373 ton ile Almanya, 2 bin 451 ton ile İtalya takip ediyor. Bu arada, TCMB'nin son dönemde Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında yer alması dikkati çekiyor.

Bu arada, 27 Ocak 2017'de 15 milyar 315 milyon dolar olan TCMB'nin altın rezervleri, 26 Ocak 2018 itibarıyla 25 milyar 341 milyon dolara yükseldi.