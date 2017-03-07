Türkiye, en iyi ilaç pazarlarından biri!

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Türkiye İlaç Sektörü Raporu’na göre Türkiye ilaç pazarı geçen 2015 yılına kıyasla yüzde 17 büyüdü ve 2016 yılında ülkemizde 2 milyar kutu ilaç satışı gerçekleşti. En çok reçete edilen ya da satılan ilaç kategorisi ise ağrı kesiciler… Türkiye, 80 milyona yakın bir nüfusa ve Avrupa’nın 6’ıncı en büyük ilaç pazarına sahip... Türkiye, 22.1 milyar TL’lik (yaklaşık 6.31 milyar dolarlık) satış hacmiyle de dünyanın 17’inci en büyük ilaç pazarı haline geldi.

Türkiye’de 2016 yılı içerisinde ilaç pazarında hacim ölçeğinde yüzde 4.7’lik bir büyüme ile 2 milyar kutu satış gerçekleşti. Bu rakamlar sayesinde 2020 yılında Türkiye, dünya genelinde 14’üncü en büyük ülke haline gelecek. Türkiye ilaç pazarının büyümesinin temelleri incelendiğinde hastane kanalı dikkat çekiyor. Hastane kanalı, özel ve kamusal yatırımlarla yüzde 28 oranında büyüme kaydetti. 25 binden fazla münferit eczaneden oluşan perakende pazarı da 2015’e kıyasla yüzde 15 oranında artış gösterdi.

Ağrı kesiciler ilk sırada

Ağrı grubu, Türkiye ilaç pazarında bir önceki yıla göre yüzde 21 büyüme ile en büyük tedavi alanı oldu. 1 milyon 646 bin TL’lik pazar değeriyle birinci sırada yer alan ağrı kesicileri, 1 milyon 435 bin TL ile antibiyotikler izliyor. Geçen yıl ağrı kesicilerin kullanımı yüzde 21 arttı. Kanser ilaçlarının payı da 2015’e göre yüzde 10 artarak 1.4 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye ilaç endüstrisi ihracatı 2015 yılında 921 milyon dolara ulaştı. Bu alanda 2016 yılı rakamı henüz açıklanmadı.