Türkiye en kırılgan ekonomilerden biri

EKONOMİ SERVİSİ

Bank of America Merrill Lynch (BofAML) tarafından yapılan ve 68 ülkeyi kapsayan altı aylık gelişen piyasalar raporuna göre Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye en “kırılgan üçlü”yü oluşturuyor. BofAML listesinde Bahreyn, Belarus, Gabon, Mozambik ve Umman 68 ülke arasında en alt sırada yer aldı.

Rapora göre Çin ve Rusya ekonomisi en sağlam ülkeler arasında. Rusya öne çıkan 10 önemli gelişen piyasa arasında yer alırken, gelişen piyasalar arasında en az kamu borcuna sahip olduğunun altı çizildi. Raporda Rusya'nın en düşük iç ve dış özel sektör borcuna sahip olduğu belirtildi.

Türkiye’nin durumu endişe verici

Türkiye'nin önemli gelişen piyasalar arasında sondan ikinci sırada yer aldığı raporda enflasyon ve yüzde 100'ün üzerindeki kredi/mevduat rasyonuna işaret edildi. Dış likidite ve borçlanma göstergelerinin de endişe verici olduğu ifade edildi.

68 ekonomi arasında en az korunmasız piyasanın Tayvan olduğu ifade edilen BofAML değerlendirmesinde Bulgaristan ve İsrail'in de güçlü olduğu belirtildi.