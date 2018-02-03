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Türkiye, en zor 14’üncü ülke!

Borçların en zor tahsil edildiği ülkelerin başında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Malezya geliyor. Türkiye ise 50 ülkenin yer aldığı Euler Hermes araştırmasında en çok tahsilat zorluğu yaşanan 14. ülke olarak yer alıyor

03 Şubat 2018 Cumartesi 11:27
Türkiye, en zor 14’üncü ülke!

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Sigortası şirketi Euler Hermes’in 50 ülkedeki koşulları dikkate alarak uluslararası borç tahsilatı prosedürlerinin zorluk seviyesini ölçmeyi hedefleyen Uluslararası Borç Tahsilatı Zorluğu Raporu’na göre borçların en zor tahsil edildiği ilk üç ülke ise Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Malezya.

Türkiye de 50 ülkenin yer aldığı listede 57 puan ile küresel ortalamanın üzerinde yer alıyor ve tahsilatın en zor olduğu 14’üncü ülke olarak dikkat çekiyor. Küresel ortalama 100 üzerinden 51 puanla dünyadaki tahsilat zorluğunun yüksek olduğunu gösterse de Batı Avrupa’daki ülkeler, alacaklarını tahsil etmek isteyen şirketlerin hayatlarını kolaylaştırarak dikkat çekiyor.

İsveç, Almanya ve Hollanda sırasıyla 29, 31 ve 33 puan alarak borç tahsilatı en kolay ülkelerin başında yer alıyor. Özellikle İsveç, hem yerel ödeme uygulamaları, hem de mahkeme işlemleri ve iflas süreçlerinde en düşük skoru elde ederek örnek teşkil ediyor.

Bölge aynı zamanda ‘belirgin’ yani daha düşük seviyede tahsilat zorluğunun yaşandığı en çok ülkeye sahip. 16 ülkeden 13’ü daha az riskli bir seviyede bulunsa da ‘yüksek’ seviyedeki Yunanistan ve ‘çok yüksek’ seviyedeki İtalya ve Danimarka bu durumun dışında kalıyor.

En zor tahsilat Orta Doğu’da!

Orta Doğu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle birlikte borç tahsilatının en zor olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Suudi Arabistan’daki uluslararası alacak tahsilatı 91 puan ile İsveç’tekinden üç kat daha zor.

Asya-Pasifik bölgesinde ise durum çok farklı olmamakla birlikte Malezya (Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından), Tayland, Çin, Endonezya ve Avustralya da borç tahsilatı zorluğunun ‘ciddi’ seviyede olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Euler Hermes’in raporu aynı zamanda en büyük ekonomiler, en dinamik pazarlar ya da daha sağlam ülkelerin daha elverişli iş ortamı sunan ülkeler olduğu anlamına gelmediğini gösteriyor.

İsveç de dahil olmak tahsilat zorluğunda üzere her ülkede eksiklikler mevcut. Öncelikli kurallar ve önceki işlemlerinin dikkate alınması gibi her zaman etkili olmayan yerel iflas süreçlerinin küresel seviyede en önemli etken olduğu görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
BorçSuudi ArabistanMalezyaBirleşik Arap EmirlikleriTürkiye
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