‘Türkiye enerji ticareti merkezi haline gelebilir’

Enerji politikaları, yeşil enerji, inovasyon ve müşteri davranışlarının küresel enerji piyasalarında yaşanan değişime yön verdiğine dikkati çeken Salcher, şunları kaydetti: “Türkiye büyüyen bir ekonomi ve iç talebi karşılamak için doğalgaz ithalatına daha fazla ihtiyaç duyacak. Türk Akımı ve TANAP gibi yatırım projeleri, bu talebin karşılanmasına uzun süre katkıda bulunacak. Türkiye Rusya’nın, Almanya’dan sonra ikinci büyük doğalgaz ithalatçısı. Bu iki iletim projesi sayesinde Türkiye Avrupa’ya yönelik enerji arzında benzersiz bir konuma gelecek ve Karadeniz üzerinden gaz tedarikine önemli bir alternatif oluşturabilecek. Gazın AB ülkelerine de tedarik edilmesi halinde Türkiye, Türk Akımı ve TANAP projeleri sayesinde AB için lider bir gaz ve enerji ticareti merkezi haline gelebilir” diye konuştu. Dünyanın yenilenebilir enerjinin durdurulamayacağı bir düzene doğru yol aldığını belirten Salcher, Türkiye’de de gelecek 10 yılda rüzgar ve güneş santrallerine yönelik bir yatırım dalgasının beklendiğini ve maksimum potansiyeli ortaya çıkarmak için buna uygun bir altyapıya ihtiyaç olduğunu kaydetti. Salcher, şöyle devam etti: “Asya ise yoğun bir altyapı ve enerji talebiyle karşı karşıya. 2035’e kadar, küresel enerji arzının yarıdan fazlasını Asya ülkeleri talep edecek” dedi. EKONOMİ SERVİSİ