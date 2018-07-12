Türkiye erkek giyiminde başa güreşiyor

Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile dünya moda perakendesinde söz sahibi olan Orka Holding, adeta Birleşmiş Milletler toplantısına dönüşen Yurtdışı Bayi Buluşmasının kapılarını sekizinci kez açtı. Türkiye’nin erkek giyimde yenilikçi markası, organizasyonda aralarında Almanya, Kanada, Çin ve Japonya gibi ülkelerin yer aldığı 85 ülkeden gelen 200 kişilik alım heyetini 30 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da ağırlıyor. Bünyesindeki markaların 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarını sergilediği Yurtdışı Bayi Buluşmasında bir basın toplantısı düzenleyen Orka Holding, markalarla ilgili değerlendirmeleri ve hedefleri de paylaştı. Toplantıya Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar katıldı.

Siparişler arttı

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, dünyada yeni akım markalar arasında ilk üç-dört marka arasında yer aldıklarını dile getirerek, “Bayiler toplantımıza bu yıl ilk kez ABD, Dubai, Suudi Arabistan, Polonya ve Ukrayna gibi ülkeler de katıldı. İlklerin markası olarak dijital dönüşümü tüm faaliyetlerine entegre etmenin faydasını bu toplantıda da gördük. Organizasyona katılamayan alım grupları için sanal gerçeklik deneyimini uygulamaya alarak fiziksel sınırları ortadan kaldırdık. Onlara internet üzerinden showroomu gezebilecek, ürünlerimizi 360 derece inceleyebilecek bir ortam sağladık. Organizasyonumuz birkaç gün daha sürecek ama aldığımız siparişler geçen yıla göre yüzde 30 arttı” dedi. Dünya perakende sektöründe ağırlığı giderek artan e-ticaretin önemini ilk keşfedenlerden olduklarını vurgulayan Süleyman Orakçıoğlu, şunları söyledi: “Online satışlarda artık dünyanın her yerindeyiz. Gabon gibi ülkelerden bile sipariş alıyoruz. Rusça, Arapça, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Romence olarak da online satışlara başladık. Online satışlarımız gerek yurt içi gerekse yurt dışında yüzde 150 arttı. Online satışlarımızın ciroya etkisi de her geçen yıl artış gösteriyor. Cirodan 2018’de yüzde 7, 2019’da yüzde 10 ve 2023’te yüzde 25 pay almasını öngörüyoruz.” Geçen yıl 400 kişilik yeni istihdama imza attıklarını dile getiren Orakçıoğlu, “Bu yıl çalışan sayımızı 500 kişi artırarak 3 bin 400’e yükseltmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yenilikçi ürünler revaçta

Orka Holding Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu da “Damat’ta Anadolu’da beş bin yıl önce kullanılan Kral Mührü’nü, D’S Damat’ta da Orta Asya’dan Anadolu’ya gelerek geleneksel Türk sporuna dönüşen Cirit’i resmeden bir logo kullanıyoruz” dedi. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar da koleksiyonda doğa dostu ve yenilikçi ürünlere yer verdiklerinin altını çizerek, koleksiyonlarda kolay kırışmayan, cildi güneş ışınlarından koruyan ve leke tutmayan kumaşlar kullandıklarını kaydetti. Şirketin bazı yenilikçi ürünleri şöyle: Yıkanabilir yün pantolon ve ceket, ütüye gereksinim duyulmayan gömlek, leke tutmaz gömlek, kötü kokuları engelleyici özelliğe sahip olan pamuklu gömlek...

Yurtdışı mağaza sayısı yurtiçi ile yarışıyor

Süleyman Orakçıoğlu, geçen yılı yurtdışında 160 mağaza ile kapattıklarını dile getirerek, “Bu yıl şu ana kadar 16 mağaza açtık, 26 tane daha açacağız. Yurtiçi mağaza sayımız ise 210. Yılsonu hedefimiz 230” dedi. Kendileri için günün Avustralya’da Sydney’de başladığını dile getiren Orakçıoğlu, “Gün Brezilya’da bitiyor. Markalı ihracatta da ülkemizi temsil ederek sektörümüze öncülük ediyoruz. 75 dolara yükselen ihracat kilogram birim fiyatı ile Türkiye ortalamasının 60 katına, hazır giyim ihracat ortalamasının da 5 katına ulaşma başarısı gösterdik. Moda merkezi İtalya’da bile her yıl satışlarımız yüzde 120 artıyor. İtalya’da satış noktalarımız da 2019 yılında 28’e çıkacak. Gelecek yıl Washington’da da ilk mağazamızı açacağız” şeklinde konuştu.