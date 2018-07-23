Türkiye, helal turizmde BAE'yi geçti

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Müslüman turistler Müslüman olmayanlarla aynı türden deneyimler arıyor ancak helal otelleri ve helal gıda gibi değerlerini yansıtan tesislere gitmeye daha fazla ihtiyaç duyuyor. Dünyada kapsamlı bir 'helal seyahat ekonomisi’nin yaygınlaştığını söyleyen Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Yunus Ete, özellikle Türkiye’nin 'helal seyahat ekonomisi'nden en çok yararlanan ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Helal turizminin getirdiği ekonomik canlılık ve geleceğe yönelik cazibenin göstergesi olan helal seyahat ekonomisinin, İslami kurallarla uyumlu seyahat finansmanı hizmetleri ve sigortaları da giderek kapsayarak daha geniş bir alana yayıldığını söyleyen Yunus Ete, diğer İslam ekonomisi sektörlerinde olduğu gibi tüm bunlara 'helal restoranlar' için akıllı telefon uygulamaları gibi teknolojilerin de eklendiğinin altını çizdi.

Harcamalar artıyor

Müslüman turistler 2016 yılında 169 milyar dolar harcama yaptı. Müslüman seyahat pazarı 2017’de 2016'ya göre yüzde 11.8 artarak, 189 milyar dolara yükseldi. Pazarın 2018'de 220 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. Türkiye halen söz konusu pazardan yüzde 2 pay alıyor. Türkiye'deki sektör oyuncuları bu payı 2023’te yüzde 10’a yükseltmeyi planlıyor. Türkiye’nin son beş yılda helal turizmdeki yatak sayısı 5 katına çıktı.

Gayrimüslimler de göz dikti

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Yunus Ete, 2023 yılına kadar 300 milyar dolara ulaşması beklenen dünya helal turizmine Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Türkiye gibi Müslüman helal seyahat destinasyonları dışında İspanya'dan Yeni Zelanda'ya bir çok ülkenin daha dahil olduğunu belirtti.

Türkiye'nin helal turizmde ağırladığı misafir sayısının hızla artığına dikkat çeken Yunus Ete, "Helal turizmde Türkiye geçen yıl 3 milyon kişiyi ağırladı. Fakat hâlâ potansiyelinin çok altında bulunuyor. Bu pazarın yüzde 10'unu alabilirsek turizm gelirimizde ciddi oranda sıçrama yaşarız" diye konuştu.

Helal pazarında farkındalığın artmasına paralel bu alanda yapılan yatırımların da hız kazandığını belirten Ete, sözlerine şöyle devam etti: "İspanya özellikle Endülüs bölgesinde ciddi yatırım yapıyor. Helal konseptli yeni otelleri devreye almak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu alanda hızla öne çıkmaya başladı."

Helal turizmin ana ilkeleri

• Kültür turları namaz vakitleri dikkate alınarak hazırlanmalı.

• Otellerde mescid olmalı.

• Otellerde havuzlar, spa merkezleri, fitness salonları, plajlar kadın erkek ayrımı dikkate alınarak düzenlenmeli.

• Odalarda kiblenin yönünü gösteren işaret yer almalı, Kuran ve seccade bulunmalı.

• Alkol servisi yapılmamalı.

• Kumarhane ve benzeri haram olan işler tesislerde yer almamalı.

• Yeterli sayıda Müslüman çalışan istihdam edilmeli.