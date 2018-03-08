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Türkiye için iyi haber

BP Üst Yöneticisi Robert Dudley, petrol fiyatlarının gelecek iki yılda varil başına 50 ila 65 dolar arasında seyretmesini beklediğini söyledi

08 Mart 2018 Perşembe 13:03
Türkiye için iyi haber

İngiliz enerji devi British Petroleum'un (BP) Üst Yöneticisi (CEO) Robert Dudley, ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston kentindeki CERAWeek 2018 Enerji Konferansı'ndaki konuşmasında, petrol fiyatlarının gelecek iki yılda varil başına 50 ila 65 dolar arasında seyretmesini beklediğini söyledi.

Dudley, petrol şirketlerinin varil başına 100 dolar yerine artık 60 dolara üretim yapabildiğine dikkati çekerek, "Firmalar artık daha fit ve daha iyi dengeye kavuşmuş durumda" yorumunu yaptı.

Yenilenebilir enerjideki gelişmelere rağmen yakın gelecekte petrol ve doğalgazın küresel enerji talebinin içindeki toplam payının en az yüzde 40 olmasının öngörüldüğünü kaydeden Dudley, "Yenilenebilir enerji için yarış, zorlukları çözmeyecek. Bunun yerine karbon emisyonlarını azaltmak için yarışmaya odaklanmalıyız" ifadesini kullandı.

20 trilyon dolar yatırıma ihtiyacı var

Öte yandan Suudi Arabistan enerji şirketi Aramco'nun Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser da, petrol fiyatlarının sert düşüş gösterdiği 2015-2016 yılları arasında piyasada 1 trilyon dolarlık kaybın görüldüğüne işaret ederek, "Petrol endüstrisinde gelecek 25 yılda 20 trilyon dolar yatırıma ihtiyaç var. Baktığınızda, bu miktar neredeyse ABD ekonomisine eş değer" ifadesini kullandı.

Küresel petrol sektörünün gelecek 5 yılda günlük ortalama 20 milyon varil yeni üretim kapasitesine de ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Nasser, "Yakın gelecekte petrol önemli olmaya devam edecek" dedi.

Nasser, küresel olarak elektrik araçların yaygınlaşmaya başladığını kaydederek, buna rağmen dünya genelindeki yolcu araçlarının yüzde 99'unun hala içten yanmalı motorla çalıştığına dikkati çekti.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
BPPetrolVaril
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