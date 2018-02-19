Türkiye 'iş kurma'da da yaya kaldı

Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) İstanbul'da başladı. Swissotel İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlik 20 Şubat'ta sona erecek.Forum'un açılışında konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, geleneksel finansal kuruluşların yüksek risk taşıdıkları için yeni kurulan şirketleri (start-up) ya da erken aşama şirketlerini finanse etmek konusunda isteksiz olduğuna işaret ederek, "Bugün yalnızca ABD'de toplam melek yatırım (kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişiler) miktarı yaklaşık 21 milyar dolara ulaştı. Apple ve Google gibi tanınmış birçok küresel şirket, en az bir kez melek sermayesi imkanını kullanarak işlerini genişletmişlerdir. Dolayısıyla Türkiye gibi pek çok ülkenin, melek yatırımcıları teşvik etmek için güçlü nedenleri bulunmaktadır."

Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin gelişimini desteklemek için önemli gayretler gösterdiklerini ifade eden Elvan, "Melek yatırımcılar için yasal düzenlemeleri 2013 yılında hayata geçirdik. Bu sistemle kamudan lisans alan yatırımcıların yaptıkları yatırımın yüzde 75’i vergiden düşürülmektedir.

Yatırım yapılan girişimin son 5 yıl içinde kamudan destek alması durumunda ise bu oran yüzde 100’e yükselmektedir." diye konuştu.

Türkiye geri kaldı

Türkiye'de özellikle, start-up'lara yapılan yatırımların Batı Avrupa ülkelerine kıyasla hala düşük olduğunu belirten Elvan, "Kişi başı start-up'lara yapılan yatırımlar Türkiye'de 1.3 dolarken, Avrupa Birliği'nde ilk 10 ekonomisinde en düşük paya sahip olan İspanya'da ise 12.7 dolar" dedi. Programa katılan Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov da konuşma yaptı.

AA