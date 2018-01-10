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Türkiye jeotermalde dünya dördüncüsü

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Başkanı Ufuk Şentürk, jeotermal enerji sektörüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, geçen yıl yapılan santral yatırımlarının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 45 arttığını söyledi

10 Ocak 2018 Çarşamba 22:24
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Türkiye jeotermalde dünya dördüncüsü

Geçen yıl işletmeye alınan 4 santralle birlikte Türkiye'deki jeotermal enerji santrali sayısının 41'e yükseldiğini ifade eden Şentürk, "İnşaatı devam eden 614 megavat kapasiteye sahip 23 tesis bulunuyor. Büyüme temposunun korunabilmesi için jeotermal enerjiye yönelik devlet desteğinin sürmesi gerekiyor" diye konuştu. Şentürk, jeotermal enerjideki hızlı büyümenin bu yıl da süreceğine inandığını belirterek, dünya liderliği için Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) devam etmesi gerektiğine işaret etti.
AA
 

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