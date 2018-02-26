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Türkiye'nin 400 çeşit mermeri var

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, yaklaşık 20 milyar dolar olan dünya doğal taş ticaretinden daha fazla pay almak istediklerini, ihracat rakamını 2 milyar dolardan 6 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

26 Şubat 2018 Pazartesi 16:21
Türkiye'nin 400 çeşit mermeri var

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, yaklaşık 20 milyar dolar olan dünya doğal taş ticaretinden daha fazla pay almak istediklerini, ihracat rakamını 2 milyar dolardan 6 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bir program kapsamında Bilecik'e gelen Dinçer, burada yaptığı açıklamada, çok sayıda çeşitte yüksek kalitede mermeri bünyesinde bulunduran Türkiye'nin çok daha fazla nitelikli projelerde yer alması ve hedeflerini her zaman yüksek tutması gerektiğini vurguladı. Dünyadaki doğal taş rezervlerinin yüzde 33'ünün Türkiye'de olduğuna dikkati çeken Dinçer, "Dolayısıyla çok önemli bir ülkeyiz, doğal taşda, mermerde. Bizler bu oranı ihracat rakamlarımıza da yansıtmak zorundayız.

Dünya doğal taş ticareti yaklaşık 20 milyar dolar. Biz bundan 2 milyar dolarla yüzde 10 pay alıyoruz. Aslında rezervlerimizle orantılı olarak bakarsanız 6 milyar dolar ihracat yapmamız gerekiyor ki hedefimiz de bu rakamı yakalamak" dedi. Türkiye'nin 400 çeşit mermeri bulunduğunu dile getiren Dinçer, "Beyaz Saray'da kullanılan 'Elazığ vişne' mermeri, Venedik'te katedrallerde ve Hollanda'daki Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesinde 'Marmara Adası' mermeri gibi Vatikan'da, dünyanın birçok önemli projesinde bizim mermerimiz var. Bunu daha da artırmak zorundayız" diye konuştu. EKONOMİ SERVİSİ

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