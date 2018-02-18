Türkiye'nin borcu yüksek ve kısa vadeli

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Yapı Kredi Bankası'nın da ortağı olan İtalya merkezli Unicredit Group'un Kıdemli Başkan Yardımcısı Gianni Demichelis, İstanbul'da Live Consulting and Academy tarafından düzenlenen 'İçsel Ekonomi' başlıklı etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 130 milyar doları kamu, 308 milyar doları özel sektör olmak üzere 438 milyar dolar dış borcu bulunduğunu belirterek, "Evet 438 milyar dolar borç yüksek ve büyük bölümü kısa vadeli. Öncelikle bu borç uzun vadeye yayılmalı.

Tabii burada Türkiye'nin imajı da çok önemli. Türkiye'nin bir an önce hak ettiği imajı kazanması gerekir" dedi. Etkinlikte '2020 Endüstrisine Türkiye Odaklı Bakış' başlıklı sunum gerçekleştiren Demichelis, kendisine zaman zaman "438 milyar dolarlık dış borcu Türkiye için risk oluşturur mu?" sorusunun yöneltildiğini söyledi.

İnşaata dayalı ekonomi dert açar

Demichelis, şunları söyledi: "Borçlanmanın miktarına değil nereye harcandığına bakılmalı. Siz borçlandığınız parayı ne yaptınız, nasıl harcadınız? Önemli olan bu. Eğer teknolojiye, sürdürülebilir üretime yatırım yaptıysanız korkmayın.Hem istihdam yaratmış olursunuz hem üretiminizi hem de vergi gelirlerinizi arttırıp borcunuzdan daha fazlasını kazanırsınız. Ancak sadece inşaat gibi tek bir noktaya odaklanırsanız sıkıntı olur. Türkiye bir süredir teknolojide geri kalıyor.

Ekonomiyi içeride inşaat, ihracatta ise tekstille canlı tutmaya çalışıyor. Bu ileride sıkıntı yaratabilir." Demichelis, Türkiye'nin önünde çok kritik fırsatların ve risklerin bulunduğuna dikkati çekerek, eğitimli genç nüfusun paha biçilemeyecek bir sermaye olduğunu vurguladı.

5 yıl çok önemli

Demichelis, Türkiye için gelecek 5 yılın çok önemli olduğuna değinerek, "Türkiye önümüzdeki 5 yılda ekonominin gereklerini yerine getirirse büyük bir sıçrama yakalayabilir. Aksi takdirde kaybeder ve bir daha da böyle bir şans yakalayamaz. Türkiye için ikinci risk unsuru eğitimli genç nüfusu kaybetme olasılığı.

Dünya büyük bir dönüşümü yaşıyor. Siz üniversitelerinizde gençlerinizi bu dönüşüme hazırlamalısınız. Aksi takdirde Türkiye en büyük sermayesi olma potansiyeline sahip eğitimli genç nüfusunu kaybeder" ifadelerini kullandı. Live Consulting and Academy Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ergin de başarılı insanların zaman geçtikçe problemlerle karşılaştıkça işlerini nasıl kurduğunu unuttuğunu belirterek, "Halbuki o işleri kuranların muhteşem fikirleri, heyecanları, emekleri, iradeleri, kararlılıkları vardı. Zamanla insan bunları unutmaya başlıyor" dedi.

Etkinlikte iktisatçı Prof. Dr. Emre aklin de kapsamlı ve etkileyici bir sunum, TİM eski Başkanı ve Başkan Adayı Oğuz Satıcı da selamlama konuşması yaptı.

Trump ikinci kez seçilecek

ABD Başkanı Donald Trump ile uzun yıllar birlikte çalışan European School Of Economics Vakfı Başkanı Elio D'anna ise Trump'ın seçilmesinde geçmişte izlenen politikaların belirleyici olduğunu söyledi. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını aktaran D'anna, "Trump'ın 4 yılı tamamlayamadan Beyaz Saray'dan ayrılmak zorunda kalacağı yönünde ciddi bir beklenti var. Oysa ben tam aksini düşünüyorum. Trump birinci dönemi tamamlamakla kalmayacak, iddia ediyorum ikinci kez seçilecek" dedi.

Elio D'anna, Trump ile başkan seçilmeden önce yaşadığı bir hatırasını da katılımcılarla paylaştı: "Trump'a başkan seçilmeden önce şunu söyledim: 'Olmadan önce kazan!' 'Güzel fikir ancak anlamadım' dedi. Dedim ki, 'Kendinizi kazanmadan herhangi mücadeleyi kazanmanız mğmkün değil. Dünyada bir başarı elde etmek istiyorsanız zamanı bertaraf etmelisiniz."