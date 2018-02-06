Türkiye'nin demiryolu ağı zayıf

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, sektöre dair İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de lojistik sektörünün büyüklüğünün 300 milyar liraya ulaştığını, sektörün küresel büyüklüğünün ise 7.5 trilyon dolara yaklaştığını söyledi.

Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 12'sinin taşımacılıktan geldiğine işaret eden Eldener, "Bu yıl sektörün en az yüzde 10 büyümeyle 330 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de demiryolu yok!

Türkiye'nin dış ticaretin yüzde 62'sinin denizyoluyla, yüzde 23'ünün karayoluyla, yüzde 14'ünün havayoluyla yapıldığını aktaran Eldener, demiryolu taşımacılığının sadece yüzde 1'lik bir orana sahip olduğunu bildirdi. Eldener, "Rusya'da taşımacılığın yüzde 80'i demiryoluyla yapılıyor.

Bizde ne yazık ki yüzde 1'in altında... Lojistik sektörünün yaslanabileceği güvenilir bir demiryolu ağı yok! Ankara'da trene yüklediğiniz malı Trakya'ya geçirmeniz mümkün değil. Maltepe'de indireceksiniz, gemiyle Tekirdağ'a getireceksiniz, orada tekrar trene yükleyeceksiniz.

Demiryoluyla İstanbul'u geçebilmenin altyapısı biran önce tamamlanmalı. Demiryolu taşımacılığına önem verilmeli ve kesintisiz taşıma hayata geçirilmeli" diye konuştu. Eldener, buna rağmen 2023 yılında demiryolu taşımacılığının payının toplamda yüzde 15'e, 2035'te ise yüzde 20'ye çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, demiryolu taşımacılığını hem uygun fiyat hem de sürdürülebilir olması nedeniyle desteklediklerini vurguladı.

Türkler Balkanlar'da şirket kuruyor

Geçen yıl ihracat taşımalarının yüzde 20'sinin, ithalatın yüzde 33'ünün yabancı araçlarla yapıldığını dile getiren Eldener, "Bu yüksek bir oran ancak Balkanlarda şirket kuran Türk girişimcilerin bunda etkisi var.

Özellikle henüz güncellenmeyen Gümrük Birliği anlaşmasındaki yasakları aşmak için Türk girişimciler Balkanlarda şirket kurup taşımacılık yapabiliyor" ifadelerini kullandı. Eldener, devletin sektörlerine sürekli olarak tavan fiyat belirleyerek müdahale ettiğini, bunun sektörü olumsuz etkilediğini savundu.

Ordino yasal bir uygulama

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, ihracatçıların şikâyet ettikleri 'ordino' konusuna da değindi. Eldener, şunları söyledi: "Ordino bir taşımacılık evrakıdır ve yasaldır. Malın doğru kişiye teslim edilmesini sağlayan bir evraktır. Birçok ülkede elektronik ortamda hazırlanıyor.

Tavan fiyat olarak 150 TL belirledik. Ordino kaldırıldığında bu doğrudan navluna yansıyacaktır. Dünyada her limanda alınan bir ücrettir." Eldener ayrıca Türkiye'de liman ücretlerinin pahalı olmadığını, dünya ile aynı seviyede bulunduğunu savundu. Eldener, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına taşınmanın sorunsuz olması gerektiğine işaret ederek, "Bunun dünyada örneği yok. Geçiş bir anda olmalı" dedi.