Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
91755
ALTIN
189.331
DOLAR
4.8088
STERLİN
6.2727
EURO
5.5996

Türkiye'nin döviz açığı 401 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:58
Türkiye'nin döviz açığı 401 milyar dolar

Mayıs sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 0.5 azalışla 231.6 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 8.6 azalışla 632.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şekilde tanımlanan net UYP, Mayıs sonu itibarıyla 401 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, 2017 sonunda 459.2 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 0.4 düşüşle 107.3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3.3 azalışla 74 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 10.8 azalışla 31.2 milyar dolara geriledi.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 sonuna göre yüzde 26.3 azalışla 139.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Çiğ süt fiyatı 2 lira olmalı'
'Çiğ süt fiyatı 2 lira olmalı'
Bodrum'da pansiyonlar bile dolu
Bodrum'da pansiyonlar bile dolu
'Türkiye yüzde 4.2 büyüyecek'
'Türkiye yüzde 4.2 büyüyecek'
Sanayi kuruluşları faiz kurbanı
Sanayi kuruluşları faiz kurbanı
FİSKOBİRLİK gelen fındığı geri çevirmeyecek
FİSKOBİRLİK gelen fındığı geri çevirmeyecek
Türk Telekom'dan yeni girişimlere süper destek
Türk Telekom'dan yeni girişimlere süper destek
Bakan Albayrak'tan 'yapılandırma' açıklaması
Bakan Albayrak'tan 'yapılandırma' açıklaması
Çiftçi para kazanmıyor
Çiftçi para kazanmıyor
Markalı konutlar yabancıya satıldı
Markalı konutlar yabancıya satıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim