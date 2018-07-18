Türkiye'nin döviz açığı 401 milyar dolar

Mayıs sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 0.5 azalışla 231.6 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 8.6 azalışla 632.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şekilde tanımlanan net UYP, Mayıs sonu itibarıyla 401 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, 2017 sonunda 459.2 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 0.4 düşüşle 107.3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3.3 azalışla 74 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 10.8 azalışla 31.2 milyar dolara geriledi.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 sonuna göre yüzde 26.3 azalışla 139.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

AA