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Türkiye'nin döviz açığı 412 milyar doları aştı

Türkiye'nin uluslararası yatırım poziyonu açığı 2017 yılının ilk 11 ayında, 2016 yılının sonuna göre yüzde 13.6 artışla 412.6  milyar dolara yükseldi

19 Ocak 2018 Cuma 17:57
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Türkiye'nin döviz açığı 412 milyar doları aştı

Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu, bir başka ifadeyle döviz açığı (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, Kasım sonunda, 2016 yıl sonuna göre yüzde 7.1 artışla 230.9 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 11.2 artışla 643.5 milyar dolara çıktı.

Böylece, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2016 yıl sonundaki 363.2 milyar dolardan, yüzde 13.6 artarak, Kasım sonunda 412.6 milyar dolara tırmandı. Bu dönemde varlıklar alt kalemleri incelendiğinde; rezerv varlıklar kalemi yüzde 8.1 artışla 114.9 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 6.6 artışla 73 milyar dolara çıktı.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların döviz ve lira cinsinden efektif ve mevduatları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 3.3 artışla 30.9 milyar dolara yükseldi. Yükümlülükler alt kalemlerinden doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yıl sonuna göre yüzde 11.8 artışla 158.3 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde portföy yatırımları yüzde 17.7 artarak 168.3 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ise yüzde 18.7 azalışla 0.7 milyar dolara çekildi. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki döviz mevduatı, yüzde 9.0 artışla 33.2 milyar dolara çıkarken, lira mevduatı yüzde 6.3 azalarak 11.4 milyar dolara indi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 3.5 artışla 90.7 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 9.4 artışla 110 milyar dolara yükseldi.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeUluslararasıYatırım2017Dolar
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