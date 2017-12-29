Türkiye'nin en büyüğü Tüpraş

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Capital Dergisi tarafından Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen “Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması” ödül töreni İstanbul’da gerçekleşti.

Açılış konuşmasını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün yaptığı gecede, bu yıl 20’ncisi yapılan “Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması”na göre, Türkiye’nin en büyük şirketi Tüpraş oldu. Tüpraş'ı Petrol Ofisi ve Türk Hava Yolları (THY) izledi.

İhracata Koç damgası

'En Çok Kâr Eden Şirketler' kategorisinde Enka İnşaat, Ereğli Demir Çelik ve Turkcell; 'Kârını En Çok Artıran Şirketler' kategorisinde ise Anadolu Cam, Kaptan Demir Çelik ve Çelikler Taahhüt İnşaat ödül aldı.

'En Çok İhracat Yapan Şirketler' kategorisinde Koç Grubu şirketleri Ford Otosan, Tofaş Oto Fabrika ve Arçelik, ilk 3 sırayı paylaştı.

'İhracatını En Çok Artıran Şirketler' Tepe İnşaat, Sanko Pazarlama ve Enerji Petrol Ürünleri olarak belirlendi.

BİM Birleşik Mağazalar, LC Waikiki Mağazacılık ve Türk Telekom 'En Fazla Çalışanı Olan Şirketler' olurken, 'Çalışan Sayısını En Çok Artıran Şirketler' kategorisinde Sinpaş Yapı, Aras Elektrik Dağıtım ve Altın Ateş Kimya yer aldı.

Bu arada Türk Telekom ve Turkcell yetkililerinin ödül törenine katılarak ödül almamayı tercih etmesi dikkat çekti. Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin 'Onur Ödülü'nün, Borusan ise ‘Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Hüsnü Özyeğin, yaptığı konuşmada, Fortune 500'de yani Dünyanın En Büyük 500 Şirketi listesinde 50 yıl önce yer alan şirketlerin yüzde 88'inin şimdi yer almadığını söyledi. Şimdiye kadar 11 ülkede 100 civarında şirket kurduğunu söyleyen Özyeğin, "Bankacılığın zor olduğu Rusya'da 3 bin çalışanı olan, 5 milyon Rus vatandaşına kredi, 1.2 milyon Rus'a kredi kartı veren bankamız var. Dünyada Çin ile yarıştığımız tek sektör var: müteahhitlik" şeklinde konuştu.

Büyümenin yolu dijitalleşmeden geçiyor

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de konuşmasında şirketlerin yeni dünya düzeninde ancak dijitalleşme aracılığıyla büyümelerinde ivme yakalayabildiğine işaret ederek, "Biz de Vodafone olarak Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, ülkemizdeki işletmelerin telekomünikasyon ve teknoloji ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyoruz.

Tek çatı altında sunduğumuz bu çözümlerle, kurumlar için dijital bağlantılı bir hayatı kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz" dedi.