Türkiye'nin en güvenilir asansörleri belirlendi

Her yıl düzenlenen yarışma sonunda 2018 yılının en iyi asansör ve yürüyen merdiven firmaları belirlendi. Önemli projelerin yer aldığı yarışmada 'Yılın En İyi Asansör Montajı' ödülünü Ağaoğlu My Newwork Projesi kazanırken, 'Yılın En İyi Yürüyen Merdiven Montajı' ödülü ise Hiltown AVM Projesi’nin oldu.

Bakım kategorisinde ise 'Yılın En İyi Asansör Bakımı' Süzer Plaza’nın olurken, 'Yılın En İyi Yürüyen Merdiven Bakımı' ise Quasar İstanbul Projesi’ne verildi. Ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlayan ve daha güvenli asansörlerin Türkiye’de üretilmesi konusunda çalışan Prolift Asansör 'Milli Asansör Kategorisi' altında ödül almaya hak kazandı.

EKONOMİ SERVİSİ