Türkiye'nin en rekabetçi ili İstanbul

Rapora göre İstanbul, sekiz alt endeksin birleşiminden oluşan genel rekabetçilik endeksinde en rekabetçi birinci il olarak yerini korudu. Raporda il bazında rekabetçilik endeksini oluşturan sekiz alt endeks ile 65 değişkenin ışığında rekabetçi dinamikler araştırıldı.

Rekabetçilik endeksine baz oluşturan alt endekslerde İstanbul; makroekonomik istikrar, finansal derinlik ve piyasa büyüklüğü endekslerinde birinci sırada, fiziki altyapı ve yaratıcı sermaye endekslerinde ikinci sırada, insan sermayesi endeksinde 4. sırada, emek piyasaları endeksinde 6. sırada, sosyal sermaye endeksinde ise 18. sırada yer aldı.

Bu başlıklar altında, okullaşma oranından, kişi başına elektrik tüketimine kadar birçok değişken değerlendirmeye alındı.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL